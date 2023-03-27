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即市新聞

27/03/2023 11:54

《魚缸博客》美團舊年虧損大幅收窄，短線仲有無回調壓力？

　　《魚缸博客》終於到美團（０３６９０）公布舊年全年同第四季業績喇，虧損由２０２１年
全年嘅２３５﹒３８億人仔，大幅收窄到舊年全年嘅６６﹒８６億人仔，經營虧損亦大幅收窄至
５８﹒２億人仔。以非國際財務報告準則計量，美團錄經調整溢利２８﹒２７億人仔，２０２１
年同期經調整虧損為１５５﹒７２億元。同期收入２１９９﹒５５億人仔，按年升２２﹒８％。
　　至於舊年第四季，美團表現都唔差，虧損收窄至１０﹒８４億人仔，經調整溢利８﹒２９億
人仔好過「孖屐」預期。收入６０１﹒２９億人仔，升２１﹒４％。經營虧損７﹒３２億人仔，
２０２１年同期經營虧損５０﹒０６億人仔。
　　另一點要留意嘅，當然係美團嘅新業務表現。經營虧損由２０２１年嘅３５９億人仔，收窄
到舊年嘅２８４億人仔，同時經營虧損率收窄３６﹒６個百分點到４７﹒９％。董事長王興喺業
績發布會上確認，公司喺香港嘅外賣平台即將登場，稱「會好快喺香港推出全新品牌」。佢重申
，香港係一個多語言的市場，加上飲食習慣與內地相似，可以用於探索國際市場作準備。不過，
他強調當前海外市場並唔係集團業務發展核心。
　　就咁睇呢份成績表，美團表現算做得唔錯，不過今日股價照樣下跌，好大程度同騰訊
（００７００）分派股息嘅消息有關。大家仲有印象嘅話，騰訊曾經宣布以實物分派美團股份嘅
方式派付中期股息，並且喺上星期五（２４日）已經派發美團Ｂ類普通股。緊隨實物分派完成後
，根據美團喺２月２８日已發行股份總數計算，騰訊喺美團嘅持股比例按一股一票基準，將會減
少至約１﹒７％。騰訊藉今次派息，變相減持美團股份，當然令到美團股價好波動。
　　美團走勢唔係好強，上星期五唔好講５０天線，就連３月６日高位１４６﹒５銀都突破唔到
，加上成交額唔算太高，見到「孖屐」對佢信心唔係好大。如果嚟緊一、兩日又跌穿１０天線，
好大可能跌番落去年內低位１２２﹒１銀，無貨嘅朋友可以等股價回到１２５銀樓下先掃貨。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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