《魚缸博客》互聯網醫療終於得寵，阿里健康６銀最值博

《魚缸博客》巴巴（０９９８８）公布世紀大重組，親身示範點樣配合反壟斷政策。雖然唔

再全面擁有來自六大業務嘅盈利，不過如果分拆之後獨立上市，將會釋放個別業務價值，到時就

有錢齊齊賺，亦都配合到阿爺政策。

今日消息利好之下，阿里系全線水漲船高，博客今日就同大家睇吓隻阿里健康

（００２４１）。阿里健康截至舊年９月底中期純利轉虧為盈賺１﹒６億人仔，總收入約１１５

億人仔，按年多２２﹒９％。阿里健康中期成功轉賺，好大程度多得上年疫情，神州市民無得出

街但又要買防疫物資，所以唯有網購，變相刺激網上藥房銷量。

而阿爺對於互聯網醫療嘅睇法都鬆咗唔少，舊年周圍封城，當特效藥等等防疫物資都短缺甚

至炒到貴曬時，阿爺最後都係依賴網上藥房嚟「配給」一套包括連花清瘟同布洛芬嘅防疫套裝，

確診後可以經網上藥房買一份「中招套裝」，亦得以解決當時中招無藥食嘅嚴重情況。

另外，中國國務院辦公廳印發《關於進一步完善醫療衛生服務體系的意見》，要求總結新冠

疫情防控經驗，促進優質醫療資源擴容同區域均衡布局。其中提到須要完善「互聯網＋」醫療服

務、上門提供醫療服務等收費政策；發展「互聯網＋醫療健康」，加快推進互聯網、區塊鏈、物

聯網、人工智能、雲計算、大數據等在醫療衛生領域中的應用。可以睇到神州新班子上場後好大

可能會推動互聯網醫療發展，更加有人憧憬互聯網醫療可望納入醫保範圍，令網醫股業務更加有

保障。

之前阿里健康落到５﹒３銀水平，未到２５０天線已經有一定支持，然後重新向上，目前正

係挑戰緊１００天線。未來阿爺將會全力促進經濟，如果互聯網醫療真係計入醫保，阿里健康突

破百天線試８銀都唔難，近日落到６至６﹒１銀水平都有明顯資金流入追捧，所以６銀會係最

ｐｅｒｆｅｃｔ嘅入手位置，唔跌穿５﹒３銀都可以揸住先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

