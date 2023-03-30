《魚缸博客》蒙牛舊年純利差過預期，短線２９銀唔失得！

《魚缸博客》作為上屆世界盃贊助商之一嘅蒙牛（０２３１９）公布業績，舊年全年純利

５３﹒０３億人仔，按年只係升５﹒５２％，亦少過「孖屐」預期嘅５８﹒６億人仔。收入

９２５﹒９３億人仔，按年升５﹒１％，差過預期嘅９４６﹒８億人仔。末期息４０﹒２分，比

舊年同期多咗５﹒５１％，但都唔算有太大驚喜。

分部業務方面，液態奶收入按年增長２﹒３％到７８２﹒７億人仔，佔蒙牛總收入嘅

８４﹒５％。其中，特侖蘇、蒙牛純牛奶、每日鮮語鮮牛奶保持強勁增長，低溫業務持續佔據市

場領先地位。另外，冰淇淋收入按年增長３３﹒３％到５６﹒５億人仔，佔蒙牛總收入嘅

６﹒１％，增長跑贏同行。

蒙牛提到，因應復常後消費力逐步增加，加上政府擴大內需嘅政策推動，有望繼續帶動復甦

。集團留意到「銀髮經濟」趨勢，嚟緊會加強中老年奶粉、成人營養研發同投入，同時會加速餐

飲、零食奶酪產品創新。

不過，孖屐似乎對蒙牛呢份成績唔太滿意，今日沽壓比較大，早段曾經跌近４％。事實上，

蒙牛由今年２月高位４０﹒１５銀一直碌落去，除咗受制１０同２０天線，上星期五（２４日）

同今個星期一（２７日）嘗試突破１００天線，結果都挑戰失敗而跌番落去，走勢上幾弱下。短

線嚟講，２９銀係比較重要嘅防守位，如果延續呢股弱勢，並且失守２９銀，到時有貨嘅朋友要

盡快離場喇！無貨嘅朋友就可以喺２５銀附近吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

