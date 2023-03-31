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即市新聞

31/03/2023 11:01

《魚缸博客》海底撈舊年虧轉賺１４億人仔，部署宜以炒波幅為主！

　　《魚缸博客》海底撈（０６８６２）公布舊年全年業績，純利約１３﹒７４億人仔，
２０２１年度虧損４１﹒６３億人仔，即係話公司轉虧為盈，重新派末期股息每股１１﹒６港仙

　　該集團指，收入約３４７億人仔，跌１５﹒５％，其中，嚟自經營海底撈餐廳的收入佔比
９３﹒３％。外賣業務收入大增１０３﹒３％到１２﹒８億人仔，主因外賣業務覆蓋城市同門店
數量增加，以及線上銷售渠道擴大，令到外賣訂單大幅增加。
　　另外，海底撈嚟自持續經營業務溢利約１６億人仔，舊年新開２４間海底撈餐廳，４８間關
停餐廳恢復營業，並關閉５０家經營表現唔好嘅餐廳。截至舊年年底為止，喺內地經營１３４９
間海底撈餐廳，港澳台地區經營２２間海底撈餐廳。
　　海底撈單計舊年下半年嘅盈利，已經超過疫情前嘅水平，全年亦成功由虧轉賺，刺激股價今
日高開超過２％，早段升幅曾經擴大到超過４％。不過，舊年海底撈以慳為主，即係減省營運成
本，今年集團會擴充門店，未必可以持續節省開支，部署都係以炒ｒａｎｇｅ為主，未有貨嘅朋
友可以等股價落番１９銀吸納，目標２７銀，跌穿１７銀止蝕。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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