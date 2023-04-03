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即市新聞

03/04/2023 11:52

《魚缸博客》多位ｂｌｏｇｇｅｒ集體停更，嗶哩嗶哩跌勢未止？

　　《魚缸博客》又名「Ｂ站」嘅嗶哩嗶哩（０９６２６）之前公布咗業績，舊年全年虧損擴大
到７４﹒９７億人仔，比前年同期虧損６７﹒８９億人仔有所擴大，而經調整虧損就有所收窄。
Ｂ站話，今年將盈利放喺首位，加快商業化進程並且收緊支出，預計２０２３年將實現毛利率提
升同虧損收窄。
　　不過，集團近日有個唔係太利好嘅消息。據報，近日一批Ｂ站博主密集宣布暫停更新視頻，
其中包括多位擁有百萬粉絲嘅博主。大部分博主話平台收益減少、收支難以平衡係停止更新嘅主
要原因。
　　睇番Ｂ站舊年全年業績，內容分成金額達到９１億人仔，按年增長１７﹒９％，佔咗Ｂ站
２０２２年營業總成本嘅一半。有業內人士話，對於頭部博主嚟講，平台激勵只係收入來源一部
分，主要收益仲包括接商單廣告、直播帶貨或知識付費變現等。不過，對於中尾部博主嚟講，平
台激勵就佔據創作收入嘅絕大部分。近年嚟，Ｂ站內高速增長嘅短視頻內容分走平台激勵，搞到
小博主平台收益減少，亦令部分博主創作熱情下跌，從而減少視頻產出量。
　　情況繼續落去，對Ｂ站非常不利，事關缺乏博主嘅熱情同支持，將會打擊公司嘅收入同競爭
力。股價今日裂口低開後，已經失守１０天線，嚟緊幾日可能下試１００天線（依家係
１６９﹒４銀）。如果呢個位都守唔住，就可能進一步下試１５０銀水平。想買Ｂ站嘅朋友，可
以等１００天線買一注，１５０銀再買一注，跌穿今年低位１４２﹒２銀就止蝕。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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