《魚缸博客》美團持股疑搬入高盛，１２５銀以下可吸納！

《魚缸博客》繼騰訊（００７００）之後，南非傳媒巨企Ｎａｓｐｅｒｓ旗下Ｐｒｏｓｕｓ

又有將持股搬走嘅消息！根據中央結算系統（ＣＣＡＳＳ）顯示，３月２３日再有２﹒４８億股

或４％美團（０３６９０）存入系統，大部分轉入高盛倉位，ＣＣＡＳＳ流通美團股份已升至約

８８％。

騰訊上個月底完成實物分派美團股份作為特別股息，作為騰訊大股東嘅Ｎａｓｐｅｒｓ連同

旗下Ｐｒｏｓｕｓ合共獲分約２﹒５８億股美團，同今次存入ＣＣＡＳＳ嘅股數差唔多。

而且，Ｎａｓｐｅｒｓ舊年６月宣布無上限減持騰訊以便回購之後，曾連日大手搬貨到高盛

，高盛ＣＣＡＳＳ持倉被視為Ｎａｓｐｅｒｓ動態嘅風向指標之一。Ｎａｓｐｅｒｓ及

Ｐｒｏｓｕｓ曾經講過，會將收到美團股份歸類為「持有作出售（ｈｅｌｄ ｆｏｒ

ｓａｌｅ）」資產，Ｎａｓｐｅｒｓ可能伺機而沽。

美團疑被出貨，股價當然受壓喇，低開２﹒６％後跌幅一度擴大超過４％。事實上，美團上

星期五（３月３１日）收市突破唔到５０天線，第二日繼續跌，走勢都唔對路。今日裂口下跌之

後，已經跌穿１０天線，加上「孖屐」都要啲時間消化出貨消息，短期可能繼續回調到今年低位

１２２﹒１銀，無貨嘅朋友可以等股價跌到１２５銀以下吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

