《傳聞共賞》內地家電出口面臨挑戰；重卡車電動化步伐加快

《傳聞共賞》 避險資金續靠泊基建股；內地家電出口面臨挑戰

招商局港口受惠一帶一路外貿勁增；重卡車電動化步伐加快



《昔日傳聞》 外資加碼內地Ａ股；航空業景氣持續改善

九毛九拓展海外市場；商湯受惠智慧城市智能汽車發展

新公司上市轉熱；經濟復甦支持手機出貨回穩

海信家電海外銷售增；基金續加注人工智能概念股

中國經濟復甦增原油需求；內地力拓海上風電場

深控（００６０４）大灣區土儲佔比高；用電量升拉動煤價

阿里旗下菜鳥擬年底來港上市，估值逾２００億美元

阿里巴巴（０９９８８）空倉回補；多晶硅產能持續增長

內地電力市場化穩步推進；線下零售快速恢復

國企ＥＴＦ有資金流入；內地推進半掛車電動化

經濟復甦帶動財產險增長；碳酸鋰產能釋放

期指淡友力壓銀行股；互聯網醫療市場潛力大

內地啤酒行業復元速度超預期；重卡市場逐步回暖

保險資金加倉Ａ股；內地機票預訂量續增

內地續批網絡遊戲版號；大戶換馬盤減持中資電信股

歐美資金流入亞股避險；內地旅遊復甦比預期快



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

