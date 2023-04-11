《魚缸博客》商湯推「商量」ＡＩ平台，有貨要盡快離場？

《魚缸博客》ＡＩ概念股繼續成為焦點，百度（０９８８８）嘅「文心一言」、阿里巴巴

（０９９８８）嘅「通義千問」先後推出，最近商湯（０００２０）都加入ＡＩ戰團。公司宣布

推出ＡＩ大模型體系「日日新」，同埋旗下類ＣｈａｔＧＰＴ嘅自然語言大模型應用平台「商量

」。

據了解，「商量」包括邀請函撰寫、兒童故事創作、編程代碼撰寫、醫療問診等使用場景。

未來仲會推出自研生成式ＡＩ系列應用，包括秒畫、如影、瓊宇、格物。另外，商湯喺「日日新

」大模型體系下發布系列自研生成式ＡＩ應用。其中，「秒畫」係文生圖創作平台，可根據用戶

文字要求，生成唔同風格嘅圖片。

商湯董事長兼首席執行官徐立提到，「商量」擁有出色嘅多輪對話同超長文本理解能力，同

時能夠大幅提升代碼編寫嘅效率，內部測試效率提高６２％。佢認為，下一代軟件開發嘅代碼，

八成會由ＡＩ生成，人工只會佔約兩成。

徐立又話，基於商湯ＡＩ大裝置ＳｅｎｓｅＣｏｒｅ同「日日新」大模型體系，商湯會面向

行業夥伴提供大模型即服務（ＭａａＳ），並且透露已對外服務八間大型客戶進行大模型訓練。

商湯推出ＡＩ平台，實際能夠吸引到幾多位大型客戶尚待觀察。不過，今日呢單消息唔係好

刺激到股價啵，高開超過８％後升幅顯著收窄，早段更加曾經跌超過２％。商湯由舊年１０月尾

低位１﹒１１銀開始ｋｅｅｐ住升，已經累積唔少升幅，亦反映唔少對推出ＡＩ平台嘅預期。今

日股價先衝高後走低，相信有唔少人趁機獲利。即使依家有所回吐，都要啲時間消化下咁多升幅

，無貨嘅朋友可以等到２﹒９銀附近先吸納喇。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

