《魚缸博客》龍湖３月銷售額翻一番，現價追入都無妨

《魚缸博客》魚缸放完假後炒股意欲又高返，除咗ＡＩ股之外，連內房都有人吼吓，無乜消

息下跟風短炒吓都唔錯，博客今日就睇中隻龍湖（００９６０）。

龍湖公布，３月銷售金額２２４﹒６億人仔，按年勁升約１﹒０４倍，銷售面積１２０﹒６

萬平方米；今年首３個月，累計總銷售金額５０７億人仔，按年都勁升１﹒１倍，銷售面積

２９４﹒８萬平方米。經營性收入約５８﹒６億人仔，運營收入約２９﹒７億人仔，服務收入約

２８﹒９億人仔。

雖然可以話係低基數帶來嘅高增長，不過仲係未恢復返曬市場信心，就已經可以有呢個程度

嘅恢復，再一次證明龍湖銷售能力比起其他民營房企已經唔係同一個水平，而之後今年裏面，龍

湖好大機會可以繼續恢復銷售額，而且可以跑贏同行。

另外，龍湖嘅土地儲備每個月都會均衡增加，最新３月新增三幅土地儲備，權益地價

２３﹒７８億人仔，總建築面積４２﹒５７萬平方米，權益建築面積２４﹒７５萬平方米。龍湖

變現速度穩定，只要土地儲備均衡增加，隨著市場信心恢復，龍湖業績亦會加快改善。

龍湖目前連升兩日，更加升破埋５０天線，有信心嘅不妨現價追入，初步目標試２５０天線

２６﹒５銀水平。至於想做中長線部署，２０銀會係比較穩陣嘅入手水平，半年內有望挑戰３０

銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

