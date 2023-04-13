《魚缸博客》股神話唔急於減持比亞迪，唔代表股價可鹹魚翻生！

《魚缸博客》比亞迪（０１２１１）３月３１日又被股神巴菲特旗下嘅巴郡減持，今次減持

股數達２４８﹒０５萬股Ｈ股，每股平均作價２１７﹒６７銀，套現５﹒４億銀。巴郡喺比亞迪

持股量由１１﹒１３％跌到１０﹒９％，自舊年８月持倉累計減少至近一半，累計套現超過

２１６億銀。

雖然股神不斷減持比亞迪，但佢接受訪問嗰陣稱讚比亞迪「非凡」

（ｅｘｔｒａｏｒｄｉｎａｒｙ），將會將錢投放到更為睇好嘅對象上，依家唔急於減持。不過

，他都強調巴郡仲有更好嘅投資去處。

較早前，巴菲特表明正打算再增持日本股票，對目前持有日本五大商社股票感到「非常自豪

」，並會喺今個星期同呢啲公司會面，討論內容圍繞他們嘅業務，重申對持股公司嘅支持。

比亞迪由舊年７月開始喺３３０銀開始下跌，期間一直受到股神減持嘅消息遏制反彈。雖然

佢話唔急於減持，但巴郡仍然有一定持股量，未來唔排除會繼續減持，加上汽車減價戰殺到新能

源車，比亞迪海豹車型補貼最高３﹒１萬人民幣，相當於打９折，反映新能源車需求仲係疲弱，

比亞迪要重拾當年光輝時刻，絕對唔容易呀。

比亞迪近幾個交易日挑戰唔到２５０天線，之後調頭落番去，今朝曾經跌超過２％。嚟緊好

大機會喺１９０至２３５銀之間上落，無貨嘅朋友唔使急住依家買入，可以等落到１９０銀附近

吸納，到２３０銀食胡。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

