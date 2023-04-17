《魚缸博客》電器股有鑊氣？海信家電盈利翻倍齊齊炒！

《魚缸博客》內地經濟係咪開始復甦？其實見微知著，大家都人山人海咁去排隊飲飲食食，

買車又降價，真係開心仔，不過今日最開心就係隻海信家電（００９２１），公司公布預期截至

３月３１日止首季純利介乎約５﹒３３億至６﹒２５億元人民幣，同比增長１至１﹒３５倍，每

股盈利３９至４６分人民幣。

公司解釋，淨利潤同比增長主因渠道結構、產品結構改善明顯，持續優化供應鏈管理體系，

多措並舉，產品盈利能力和經營質量明顯提升。簡單來講，即係大家開始肯消費，特別呢幾年出

咁多新智能家電，雪櫃啊、電視啊等等，日日都講「智能家居」，咪推動大家更換電器。

睇睇大行點講。信達證券指出，家電企業業績具有穩健性和較高增速的特點，疊加目前較高

的股息率水平和潛在估值修復空間，家電白馬具有較高的投資性價比；安信證券指出，海信Ｑ１

主要是家空盈利修復帶動公司盈利彈性顯現，雖然原材料價格下行對家空毛利率改善有一定貢獻

，但公司渠道和產品結構的優化起到了主要作用。

渤海證券認為，自去年年初以來，政策端已經多次提及鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉和以

舊換新活動，並多次提及促進綠色智能家電消費，這將進一步提升綠色智能家電產品的滲透率，

有望提振家電終端消費，有助於提升企業盈利能力。

魚缸班散戶一聽到盈利翻倍，就開始落力炒作，今日股價裂口高開高走，最高試過炒高三成

半，高見１８﹒５６，創埋歷史新高，真係夠曬鑊氣！博客覺得，繼續炒住呢個勢，可以嘗試挑

戰２０蚊都唔出奇，畢竟市值都係２００幾億，仲有水位都唔出奇。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

