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即市新聞

17/04/2023 11:59

《魚缸博客》電器股有鑊氣？海信家電盈利翻倍齊齊炒！

　　《魚缸博客》內地經濟係咪開始復甦？其實見微知著，大家都人山人海咁去排隊飲飲食食，
買車又降價，真係開心仔，不過今日最開心就係隻海信家電（００９２１），公司公布預期截至
３月３１日止首季純利介乎約５﹒３３億至６﹒２５億元人民幣，同比增長１至１﹒３５倍，每
股盈利３９至４６分人民幣。
　　公司解釋，淨利潤同比增長主因渠道結構、產品結構改善明顯，持續優化供應鏈管理體系，
多措並舉，產品盈利能力和經營質量明顯提升。簡單來講，即係大家開始肯消費，特別呢幾年出
咁多新智能家電，雪櫃啊、電視啊等等，日日都講「智能家居」，咪推動大家更換電器。
　　睇睇大行點講。信達證券指出，家電企業業績具有穩健性和較高增速的特點，疊加目前較高
的股息率水平和潛在估值修復空間，家電白馬具有較高的投資性價比；安信證券指出，海信Ｑ１
主要是家空盈利修復帶動公司盈利彈性顯現，雖然原材料價格下行對家空毛利率改善有一定貢獻
，但公司渠道和產品結構的優化起到了主要作用。
　　渤海證券認為，自去年年初以來，政策端已經多次提及鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉和以
舊換新活動，並多次提及促進綠色智能家電消費，這將進一步提升綠色智能家電產品的滲透率，
有望提振家電終端消費，有助於提升企業盈利能力。
　　魚缸班散戶一聽到盈利翻倍，就開始落力炒作，今日股價裂口高開高走，最高試過炒高三成
半，高見１８﹒５６，創埋歷史新高，真係夠曬鑊氣！博客覺得，繼續炒住呢個勢，可以嘗試挑
戰２０蚊都唔出奇，畢竟市值都係２００幾億，仲有水位都唔出奇。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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