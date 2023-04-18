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即市新聞

18/04/2023 11:59

《魚缸博客》內地醫療需求復甦，春立醫療炒上一波

　　《魚缸博客》話說博客我最喜歡就係炒醫療股，因為仆中一隻心水，股價真係會好似坐飛機
咁，最近就留意緊隻春立醫療（０１８５８），皆因佢應該係隻大落後股份。
　　呢指股歷史高位都過百蚊，但因為呢兩年港股一蹶不振，所以股價一直插水，去到１０蚊都
見過，直到最近先上返２０蚊關口水平，識炒其實已經賺左一個開啦！
　　公司最近有幾個消息面，第一就係業績，業額１２﹒０２億元人民幣，同比增長８﹒４％；
純利３﹒０８億元，同比下跌４﹒５％。大行中信建投就話啦，公司年報業績符合預期，集採降
價影響出清疊加手術量復甦，公司產品中標價格較高，有望保持較強盈利能力。
　　另一個消息就係兩個月前，２月１８日春立醫療公告指，公司擬以１１００萬元受讓舒捷醫
療６０﹒２５％股權，並向舒捷醫療增資６５０萬元上述交易完成後，春立醫療持有舒捷醫療
７０％的股權。據知呢間醫療公司做開手術動力裝置研發，屬於橫向收購，有助公司發展。
　　走勢方面，呢期股價都叫略有追捧，雖然昨日大跌一波，但其實係一個良好買入機會，見
ＭＡＣＤ都可以有「牛」味，ＲＳＩ都係５０中線，建議可以考慮現價買入，２０蚊呢個位都試
過先跌後反彈，應該係做緊底，如果一彈起飛就估唔到頂啦！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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