《魚缸博客》五一黃金周復甦潛力強，同程有望挑戰前頂！

《魚缸博客》香港就啱啱放完復活節長假，嚟緊就輪到神州同胞準備放五一黃金周長假，所

以博客今日就睇中隻同程旅行（００７８０）。

上個月同程公布業績，全年盈轉虧蝕１﹒４６億人仔，經調整淨利潤按年減少５０﹒６％至

６﹒４６億人仔。新年新豬肉，上年受疫情等影響當然難賺錢，不過今年開始復常，唔少大行都

睇好今年神州經濟復甦，而今年五一亦係復常後神州第一個長假，令孖屐都非常憧憬今年長假嘅

表現。

攜程公布前瞻數據顯示，截至４月６號，五一內地遊訂單已經追平２０１９年，比上年同期

多超過７倍，出境遊預訂按年仲勁升超過１８倍，足以證明神州同胞嘅旅行欲望正係準備爆發！

航旅縱橫大數據顯示截至４月５號，五一期間嘅內地機票預訂量超過１２０萬，比上年同期多大

約３﹒６倍；五一期間嘅出入境機票預訂量更加係上年同期嘅５倍左右。

花旗對同程開啟３０天正面催化劑觀察，提到同程嘅住宿預訂量將會繼續跑贏同行，預期公

布第一季業績同時，管理層會有更加多積極嘅前景預測，第二季業績將會有更大嘅上升動力，目

標價睇２３銀，予「買入」評級。

目前同程正係沿著１００天線向上，不妨喺１００天線約１７至１７﹒１銀附近入手，目標

上望２１﹒３５銀歷史高位！唔穿１６銀可以揸住先。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

