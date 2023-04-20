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即市新聞

20/04/2023 11:43

《魚缸博客》新東方第三季虧轉盈，短線繼續炒ｒａｎｇｅ先！

　　《魚缸博客》之前叫「新東方在綫」嘅東方甄選（０１７９７）今日跌唔少，低開
１﹒６４％之後跌幅曾經擴大到超過８％，仍然處於弱勢。同系嘅新東方（０９９０１）反而升
得唔錯，可能受業績因素帶動。
　　新東方公布第三季業績，股東應佔淨利潤８１６４﹒８萬美金，舊年同期蝕１﹒２２億美金
，即係話公司扭虧為盈。以非通用會計準計算淨利潤９５３６﹒２萬美金，２０２１年同期虧損
９５５０﹒３萬美金，表現同樣有所改善。
　　第三季經營利潤６６４９﹒１萬美金，舊年同期蝕１﹒４１億美金。淨營收按年上升
２２﹒８％到７﹒５４億美金。不過，學校同學習中心總數麻麻哋啫，截至今年２月２８日為止
有７１２間，同截至２０２２年１１月３０日止的７０８間相比，增加咗４間，同截至２０２２
年２月２８日止嘅８４７間相比，更加少咗１３５間。集團預計，第四季的淨營收總額會介乎
８﹒０２億美金至８﹒２３億美金之間，按年上升５３％至５７％。
　　業績公布之後，都有大行上調目標價同評級，富瑞目標價由５０銀升到５５銀，大和就由
３６銀升到３９銀，兩間大行都維持買入評級，對新東方嘅前景睇得唔係好淡。
　　今日新東方裂口高開６﹒５２％，一下升破保力加通道頂部。雖然業績整體表現ｏｋ，但教
育股呢排無乜特別利好消息，暫時亦未見到資金大舉流入教育股，新東方嚟緊好大機會維持區間
上落，部署上繼續炒ｒａｎｇｅ先。現價距離今年高位３７﹒４５銀愈嚟愈近，等佢落番１００
天線附近買入較為值博，目標３７銀。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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