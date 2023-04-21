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即市新聞

21/04/2023 11:57

《魚缸博客》傳限制美企對中國投資晶片，中芯短線不宜沾手？

　　《魚缸博客》晶片股又傳嚟壞消息！有外電引述知情人士話，美國總統拜登爭取緊未來幾星
期內簽署行政命令，限制美國企業對中國關鍵經濟領域嘅投資，涵蓋半導體、人工智能同量子計
算等，並計劃喺５月１９日開幕嘅七國集團日本峰會前後採取行動。
　　唔止美國，歐洲方面都諗住加強自身晶片技術。意大利官員據報早前喺同台灣嘅非正式接觸
會談中暗示，有意退出「一帶一路」倡議，轉而換取台灣喺半導體方面嘅幫助。仲有，英國政府
準備提供數以億計英鎊補助，扶植高階晶片喺英國製造。
　　一連串嘅不利消息，拖累晶片股齊齊受壓。中芯（００９８１）早段曾經跌超過５％，華虹
（０１３４７）亦一度跌超過２％。當然，中芯近年嚟將業務重心轉向內地，逐步降低美國市場
嘅依賴，舊年喺美國嘅營業額降到兩成一，歐美國家對中國晶片業的遏制傳聞即使成真，對中芯
傷害未必太深。加上，中央有意扶持國內晶片企業，加上美國半導體大廠美光遭到網路安全審查
，事件仍然未有轉機，中芯可能從中受惠。
　　不過，中芯股價由３月１０日低位１５﹒７銀開始反彈，去到今日高位２５﹒７５銀計，呢
段時間累積超過６４％嘅升幅。短短個幾月就升到咁誇張，即使今日有所回調，股價仍然處於偏
高水平。更何況，中美嘅晶片戰仲未明朗，市場反應會比較敏感，中芯走勢都會ｃｈｏｋ啲，無
貨嘅朋友不如等佢落番１９銀先吸納喇，１７銀都守唔住就止蝕，目標３０銀。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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