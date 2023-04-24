《魚缸博客》印度新變種病毒傳入，三葉草生物短線炒得過？

《魚缸博客》又出現新冠變種病毒？印度近期出現俗稱「大角星」嘅高傳播性

Ｏｍｉｃｒｏｎ新變種病毒ＸＢＢ﹒１﹒１６分支Ａｒｃｔｕｒｕｓ，而且好快傳播到多個國家

同地區。當中，內地４月上旬首次監測到１５宗ＸＢＢ﹒１﹒１６，以及２宗

ＸＢＢ﹒１﹒１６﹒１感染個案。

國家疾控局喺微信公眾號發文介紹ＸＢＢ﹒１﹒１６，指近期輸入個案中ＸＢＢ﹒１﹒１６

比例增加，但強調本土病例中ＸＢＢ﹒１﹒１６仍然維持極低水平，未形成傳播主流。

當局又指，截至上星期二（１８日），全球至少有３３個國家或地區報告咗３６４７宗

ＸＢＢ﹒１﹒１６個案，主要嚟自印度（６３﹒４％）、美國（１０﹒９％）同新加坡

（６﹒９％）。ＸＢＢ﹒１﹒１６已經成為印度主要流行株，而美國流行變種病毒株仍然以

ＸＢＢ﹒１﹒５為主，但ＸＢＢ﹒１﹒１６同ＸＢＢ﹒１﹒９﹒１近期比例都上升。

新嘅變種病毒來襲，多隻新冠概念股炒起。三葉草生物（０２１９７）早段曾經升超過

１０％，股價由２月尾開始ｋｅｅｐ住跌，跌到１﹒５２銀之後先稍為喘定。今日裂口上升，

１０天線亦升破２０天線，加上新冠概念炒起，相信可以繼續反彈。未有貨嘅朋友依家可以買少

少，目標睇今年１月至２月中旬橫行密集區嘅頂部３銀水平，失守１﹒５銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

