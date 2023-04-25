《魚缸博客》智利計劃國有化鋰礦，贛鋒４４銀以下可吸納？

《魚缸博客》魚缸噚日兩萬點都守唔住，今朝繼續跌，醫藥股同鋰礦股係重災區。淨係喺Ａ

場，鋰礦概念股跌近半成，新冠藥、創新藥、鈉電池、鋰電池等概念股一齊捱沽，拖累創業板指

數跌２﹒０８％，五日以嚟累計跌幅達７﹒３％。

鋰礦股大跌，可能同智利政府計劃國有化鋰礦有關。智利總統博里奇宣布，智利政府計劃將

採用國家與私人部門合資嘅方式，促進當地鋰產業發展。佢話，政府會成立一間國家鋰業公司，

所有參與智利鋰業，無論當地或外國私營企業，都一定要同國家鋰業公司合作，智利政府會喺合

資企業中持有控股權。

博里奇重申，智利政府唔會終止依家嘅合同，希望鋰礦商喺合同到期前，對國家參與持開放

態度。即使佢無點名智利鋰礦雙巨頭智利礦業化工集團同美國雅保集團，兩間鋰礦企業可以自願

交出對公司資產嘅控制權。

事件之所以咁大鑊，係因為智利擁有全球最大嘅鋰儲藏量之一，亦係第二大鋰生產國，僅次

於澳洲。智利今次有意將鋰礦國有化，可能會刺激未來對鋰嘅投資轉向其他國家，最終可能會影

響到智利全球鋰礦供應大國嘅地位。

天齊（０９６９６）今日喺Ｈ場曾經跌到上市新低，贛鋒（０１７７２）亦曾經跌超過７％

。睇番贛鋒嘅日線圖，由上星期三（１９日）開始都突破唔到５０天線，今朝大陰燭插穿１０同

２０天線，好大機會下試今年低位４３﹒９５銀。想趁低吸納嘅朋友，當然可以吼住４４銀樓下

買入喇，但依家「孖屐」要多啲時間消化不利消息，謹記嚴守止蝕，４０銀都失守就離場喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

