  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2023 11:49

《魚缸博客》智利計劃國有化鋰礦，贛鋒４４銀以下可吸納？

　　《魚缸博客》魚缸噚日兩萬點都守唔住，今朝繼續跌，醫藥股同鋰礦股係重災區。淨係喺Ａ
場，鋰礦概念股跌近半成，新冠藥、創新藥、鈉電池、鋰電池等概念股一齊捱沽，拖累創業板指
數跌２﹒０８％，五日以嚟累計跌幅達７﹒３％。
　　鋰礦股大跌，可能同智利政府計劃國有化鋰礦有關。智利總統博里奇宣布，智利政府計劃將
採用國家與私人部門合資嘅方式，促進當地鋰產業發展。佢話，政府會成立一間國家鋰業公司，
所有參與智利鋰業，無論當地或外國私營企業，都一定要同國家鋰業公司合作，智利政府會喺合
資企業中持有控股權。
　　博里奇重申，智利政府唔會終止依家嘅合同，希望鋰礦商喺合同到期前，對國家參與持開放
態度。即使佢無點名智利鋰礦雙巨頭智利礦業化工集團同美國雅保集團，兩間鋰礦企業可以自願
交出對公司資產嘅控制權。
　　事件之所以咁大鑊，係因為智利擁有全球最大嘅鋰儲藏量之一，亦係第二大鋰生產國，僅次
於澳洲。智利今次有意將鋰礦國有化，可能會刺激未來對鋰嘅投資轉向其他國家，最終可能會影
響到智利全球鋰礦供應大國嘅地位。
　　天齊（０９６９６）今日喺Ｈ場曾經跌到上市新低，贛鋒（０１７７２）亦曾經跌超過７％
。睇番贛鋒嘅日線圖，由上星期三（１９日）開始都突破唔到５０天線，今朝大陰燭插穿１０同
２０天線，好大機會下試今年低位４３﹒９５銀。想趁低吸納嘅朋友，當然可以吼住４４銀樓下
買入喇，但依家「孖屐」要多啲時間消化不利消息，謹記嚴守止蝕，４０銀都失守就離場喇！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話25/04/2023
《午市前瞻》恒指穿250天後難估底 旅遊股勢頹現勿沾手
人氣文章香港要聞25/04/2023
戲院商會：周六全港劃一票價30元料20萬人可受惠
人氣文章大行報告25/04/2023
【大行炒D乜】德銀叫買電訊三寶　匯證睇好三桶油　click入嚟睇下
人氣文章香港要聞25/04/2023
港燈已暫停涉停電事員工工作權限，否認借小停電拉低復電時間
人氣文章香港要聞25/04/2023
李家超冀「開心香港」讓市民開開心心，提振本港經濟
人氣文章財經熱話25/04/2023
夥人大高瓴合作致力人工智能　快手業績視乎經濟復甦步伐
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金