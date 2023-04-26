《魚缸博客》吉利車展多新車，１０銀以下都抵買！

《魚缸博客》美國總統拜登老而彌堅，正式宣布競選連任，所以之前放風要打壓投資中國科

技，睇怕都係為競選鋪路又擺中國上檯。既然係咁，近排就唔好睇科技同晶片股住，博客今日就

睇中隻吉利（００１７５）。

上海車展聽日就圓滿落幕，據報國牌車企嘅銷售都唔錯。吉利今次以四大品牌出戰，包括吉

利銀河、領克、極氪同睿藍。尤其銀河旗下Ｌ７喺車展首度亮相，定位係「家庭首選智能電混

ＳＵＶ」，採用銀河漣漪美學設計，車頭採用電動車常用嘅封閉式格柵，立體感更加強。

除此之外，針對年輕市場，繼之前推出車身好似熊貓嘅「熊貓ｍｉｎｉ」之後，喺上海車展

更加推出同Ｗ﹒Ｔ﹒Ｄｕｃｋ聯乘嘅小黃鴨限定版。除咗成個車身都係鴨黃色，車門仲有大大個

鴨樣喺度，分別有「開心吖」同「幸運吖」，兩款車型硬件配套都一樣，只係「幸運吖」高配版

就連車櫳內部都有更加多嘅小黃鴨元素。

可以見到吉利比起同行有更加多旗下品牌，針對唔同族群客戶都可有更加多唔同對策。吉利

現價唔超過１０銀都值得部署，謹慎少少可以喺９﹒５銀左右入手更加穩陣，短線上望１１銀先

，升過１００天線可以進一步挑戰１２﹒５銀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

