《魚缸博客》中集車輛首季純利大增，炒味極濃！

《魚缸博客》話說中集車輛（０１８３９）早前公布２０２３年第一季度報告，集團營業收

入為人民幣６５﹒８４億元，按年增加２８﹒２９％；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣

４﹒７９億元，按年增加２８５﹒２５％；基本每股收益０﹒２４元人民幣。

公司解釋，北美業務盈利保持良好增長態勢；同時國內市場以及其他海外市場的盈利能力保

持穩定。報告期內，公司在全球銷售各類車輛３６，３８６輛╱臺套，按年增長９﹒５７％。

其實隨著ＣＯＶＩＤ慢慢放鬆，好多地方基建都可以重新上馬，所以對於重型卡車有番一定

需求，根據行業預測報告，市場對２０２３年中國重卡銷量預測大約８０萬輛。另外，公司係北

美業務有一定表現，公司都解釋海外市場的強勁表現彌補了國內市場的淡靜，顯著提升公司在

２０２２年度整體淨利潤的表現和盈利能力。

公司早前都做過路演，今年道路交通網絡已基本暢通、基建投資持續回暖、進出口穩步推進

以及國家政策引導等有利背景下，預計２０２３年中國重卡市場將迎來溫和復甦。考慮到國家大

力推動多式聯運、甩掛模式及掛車租賃模式，對國內半掛車的提質增效刺激凸顯，中國半掛車行

業的市場環境將有望得到改善。

如果想炒中國卡車需求，中集係一個幾唔錯選擇，睇返圖表，今日試過炒上８﹒５９蚊，如

果有興趣，可以等佢跌穿８蚊時候再買小小，不過預計呢隻股短期波幅都幾大，有機會衝上５蚊

都唔出奇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

