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即市新聞

28/04/2023 11:52

《魚缸博客》中海油首季純利倒退，有貨喺手應該食胡先！

　　《魚缸博客》中石化（００３８６）同中海油（００８８３）兩桶油公布業績。中海油今年
第一季純利為３２１﹒１３億人仔，按年跌６﹒３８％；營業收入９７７﹒１１億人仔，按年增
７﹒５％，但油氣銷售收入跌９﹒９％至７４１﹒９６億人仔。
　　油產量又如何呢？中海油第一季實現總淨產量約１﹒６４億桶油當量，按年升８﹒６％。其
中，中國淨產量１﹒１５億桶油當量，按年升５﹒５％，主要因為新項目投產帶來嘅產量貢獻。
至於海外淨產量４８６０萬桶油當量，按年上升１６﹒６％，主要因為圭亞那同巴西產量增加。
　　中海油提到，因為產量增加、油價下跌令稅費減少、匯率變動等因素影響，搞到純利同桶油
成本按年下跌。不過，集團唔認為未來桶油成本仍有繼續下跌空間，希望可以控制有關成本。首
席財務官謝尉志預料，第二季油價會喺目前水平窄幅波動，又承認油價喺現水平，要維持舊年業
績較難，集團只可以控制成本，保持競爭優勢，保證盈利喺行業中保持較好水平。內地經濟方面
，謝尉志相信隨住時間推移，對經濟增長持樂觀態度。
　　雖然中海油按年純利下跌，但跌幅都好過「孖屐」預期。今日股價高開１﹒７７％，之後升
幅曾經擴大到超過３％，暫時仲企得穩喺２０天線，走勢硬淨。不過，股價過去喺１３銀樓上有
唔少阻力，周線圖同月線圖９ＲＳＩ就嚟升到嚴重超買，有貨嘅朋友現階段可以食一食胡先，落
番１１銀附近重新部署過喇。
　
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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