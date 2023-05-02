  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/05/2023 11:59

《魚缸博客》立德教育業績造好，細細隻容易炒起！

　　《魚缸博客》勞動節無北水，港股就先升後回再彈，大孖沙點玩都得，真係開心仔。博客就
留意下魚缸有乜好炒，點知就留意到隻立德教育（０１４４９），相信肯入手應該都炒得幾和味

　　公司剛剛公布中期業績，公司實現收益１﹒５２億元人民幣，同比增長１６％；溢利
４１０６﹒７萬元人民幣，同比增長１３％；每股盈利人民幣０﹒０６１６元。仲有０﹒１０５
港元股息收！
　　係呢個環境都仲有增長已經算唔話得，公司解釋，收益增加主要因為學費收益同比
１５﹒０％至截至２０２３年２月２８日止六個月的人民幣１﹒４億元；及住宿費收益由同比增
長２０﹒４％至截至２０２３年２月２８日止六個月的人民幣１２４０萬元。
　　當然啦，今日一支棍炒起純粹因為息口問題，不過公司背後實力都好似有返咁上下，加上有
國策扶持，早係上年年尾，中辦、國辦印發了《關於深化現代職業教育體系建設改革的意見》，
該行認為，繼《擴大內需戰略規劃綱要（２０２２－２０３５年）》中提到：「支持和規範民辦
教育發展」，職業教育一直都係教育國策其中一環看得比較重。
　　至於股價方面，其實由呢隻股一開始上市已經被人向下炒，應該就炒到跌無可跌，而且十分
乾水，建議跌落先入一注，如果佢回落就分批買入分散成本，只要唔低過３毫都可以繼續持有，
目標價有四五成利潤已經唔錯，但如果等到除淨再買都得，炒短線記得！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告02/05/2023
【大行炒D乜】中信里昂評內銀　瑞信評航運股　一表睇晒好清晰
人氣文章財經熱話02/05/2023
【汽車新勢力】關注汽車股減價戰因素　股價表現受行業氣氛所拖累
人氣文章國際動態02/05/2023
美財長耶倫警告，聯邦政府營運資金最快下月1日耗盡
人氣文章開市Good Morning02/05/2023
黃瑋傑：港股五月突破看兩大關鍵位　四大板塊值得留意
人氣文章香港要聞02/05/2023
港鐵(66)料年內重推小蠔灣第一期，改良招標條款
人氣文章財經熱話02/05/2023
【虛幣世界】比特幣曾上3萬美元後回吐，分析料仍有力上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金