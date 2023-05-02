《魚缸博客》立德教育業績造好，細細隻容易炒起！

《魚缸博客》勞動節無北水，港股就先升後回再彈，大孖沙點玩都得，真係開心仔。博客就

留意下魚缸有乜好炒，點知就留意到隻立德教育（０１４４９），相信肯入手應該都炒得幾和味

。

公司剛剛公布中期業績，公司實現收益１﹒５２億元人民幣，同比增長１６％；溢利

４１０６﹒７萬元人民幣，同比增長１３％；每股盈利人民幣０﹒０６１６元。仲有０﹒１０５

港元股息收！

係呢個環境都仲有增長已經算唔話得，公司解釋，收益增加主要因為學費收益同比

１５﹒０％至截至２０２３年２月２８日止六個月的人民幣１﹒４億元；及住宿費收益由同比增

長２０﹒４％至截至２０２３年２月２８日止六個月的人民幣１２４０萬元。

當然啦，今日一支棍炒起純粹因為息口問題，不過公司背後實力都好似有返咁上下，加上有

國策扶持，早係上年年尾，中辦、國辦印發了《關於深化現代職業教育體系建設改革的意見》，

該行認為，繼《擴大內需戰略規劃綱要（２０２２－２０３５年）》中提到：「支持和規範民辦

教育發展」，職業教育一直都係教育國策其中一環看得比較重。

至於股價方面，其實由呢隻股一開始上市已經被人向下炒，應該就炒到跌無可跌，而且十分

乾水，建議跌落先入一注，如果佢回落就分批買入分散成本，只要唔低過３毫都可以繼續持有，

目標價有四五成利潤已經唔錯，但如果等到除淨再買都得，炒短線記得！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

