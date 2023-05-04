《魚缸博客》百勝中國獲大行唱好，現價仍高可等到４５０銀吸納

《魚缸博客》百勝中國（０９９８７）噚日公布咗首季業績，期內淨利潤２﹒８９億美金，

按年升１﹒８９倍。總收入２９﹒１７億美金，按年升９﹒３３％；經營利潤４﹒１６億美金，

按年更加增長１﹒１８倍。

系統銷售額比舊年同期增加約１７％，其中較為出名嘅ＫＦＣ和Ｐｉｚｚａ Ｈｕｔ業務增

長約１７％，季度淨新增２３３間門店，直至今年３月底門店總數達１３１８０間。公司對於

２０２３年目標保持不變，淨新增約１１００至１３００間新店，資本支出在７億至９億美金之

間。

有唔少大行幾睇好百勝中國今次嘅業績表現，高盛指首季餐廳利潤率高達２０﹒３％，幾乎

處於上市以嚟歷史最高水平，再次證明減省成本計劃奏效以及具敏捷嘅商業模式，予目標價

５７９銀，維持「買入」評級。大摩就話，百勝中國首季整體業績表現好過該行同市場預期，推

動銷售仍然係今年集團首要任務，將目標價由５４９﹒３３銀微升至５４９﹒４９銀。

百勝中國噚日升咗４％，今朝有啲回調，不過整體走勢未係太差，因為股價自舊年１１月開

始反覆上升，期間一直未失守過１００天線。不過，股價唔經唔覺已經升到５００銀水平，同歷

史高位５３７﹒４銀相距唔遠，縱使集團前景唔會太差，但依家唔太建議高追，可以落番４５０

銀附近吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

