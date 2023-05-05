  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/05/2023 11:54

《魚缸博客》中聯通嚟緊同騰訊合作，有貨喺手宜食胡！

　　《魚缸博客》睇番三隻中資電訊股中電信（００７２８）、中聯通（００７６２）同中移動
（００９４１），由４月份開始走勢尚算穩定。上日資金流入中資電訊股，當中，中聯通升
３﹒０６％，獲得３﹒９５億元資金淨流入，近日公司都有利好消息。
　　中聯通宣布，同騰訊（００７００）進一步深化合作，共同出資設立的混改新公司「雲宙時
代」４月２６日正式喺北京成立，會提供新一代ＣＤＮ（內容分發網絡）同埋邊緣計算服務。
　　中聯通話，雲宙時代致力成為網絡強國數字中國智慧社會嘅新型基礎設施建設者，喺雙方股
東支持下，會聚焦算力精品網核心技術，壯大ＣＤＮ、邊緣計算產業鏈，為數字政府、人工智能
等領域提供新一代ＣＤＮ以同邊緣計算服務。
　　有咁重要嘅合作消息，今朝中聯通曾經升超過４％，一度升上６﹒３８銀，不過之後升幅收
窄。事實上，中聯通過去有幾次喺６﹒５銀水平出現阻力，淨係今年都試過兩次，分別喺３月６
日同４月１８日，要衝破呢關嘅難度唔低。集團嚟緊繼續大搞雲業務，嚟緊仲會同騰訊合作，前
景唔差，不過短線部署嚟講，有貨嘅朋友應該食胡先，無貨嘅朋友就可以等股價落番５﹒３銀部
署較好。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話05/05/2023
中字頭股熱炒電訊三寶追落後　邊隻最值博？
人氣文章財經熱話05/05/2023
《午市前瞻》恒指料20天線以下窄幅上落 蘋果績優亦難惠及舜宇
人氣文章香港政情05/05/2023
陳國基：區議會改制非不信任市民，新制無檢討時間表
人氣文章財經熱話05/05/2023
【高息之選】平保友邦享高息　無懼股價不給力！
人氣文章大行報告05/05/2023
【大行炒D乜】京東、美團、小米點部署？一表睇晒大行最新評級目標價
人氣文章國際動態05/05/2023
華裔加拿大議員遭威脅，加外長考慮驅逐中國外交官
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金