《魚缸博客》中聯通嚟緊同騰訊合作，有貨喺手宜食胡！

《魚缸博客》睇番三隻中資電訊股中電信（００７２８）、中聯通（００７６２）同中移動

（００９４１），由４月份開始走勢尚算穩定。上日資金流入中資電訊股，當中，中聯通升

３﹒０６％，獲得３﹒９５億元資金淨流入，近日公司都有利好消息。

中聯通宣布，同騰訊（００７００）進一步深化合作，共同出資設立的混改新公司「雲宙時

代」４月２６日正式喺北京成立，會提供新一代ＣＤＮ（內容分發網絡）同埋邊緣計算服務。

中聯通話，雲宙時代致力成為網絡強國數字中國智慧社會嘅新型基礎設施建設者，喺雙方股

東支持下，會聚焦算力精品網核心技術，壯大ＣＤＮ、邊緣計算產業鏈，為數字政府、人工智能

等領域提供新一代ＣＤＮ以同邊緣計算服務。

有咁重要嘅合作消息，今朝中聯通曾經升超過４％，一度升上６﹒３８銀，不過之後升幅收

窄。事實上，中聯通過去有幾次喺６﹒５銀水平出現阻力，淨係今年都試過兩次，分別喺３月６

日同４月１８日，要衝破呢關嘅難度唔低。集團嚟緊繼續大搞雲業務，嚟緊仲會同騰訊合作，前

景唔差，不過短線部署嚟講，有貨嘅朋友應該食胡先，無貨嘅朋友就可以等股價落番５﹒３銀部

署較好。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

