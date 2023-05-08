  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/05/2023 11:51

《魚缸博客》比亞迪加強擴闊海外市場，短線有力挑戰２５０銀！

　　《魚缸博客》汽車股早前經過大幅調整之後，近期走勢總算穩定番啲。新能源車龍頭比亞迪
（０１２１１）銷量保持強勁，集團諗住擴闊生產同銷售版圖，最近ＣＥＯ王傳福就飛去越南傾
生意，睇嚟想喺當地市場發展。
　　據越南媒體報道，當地政府副總理陳紅河上星期五（５日）晏晝同王傳福見面，王傳福話比
亞迪希望擴大富壽省製造同投資規模，並承諾新嘅改進技術，實現可持續發展。佢又話，比亞迪
會用最好嘅技術擴展到電動車製造同組裝領域，服務喺越南市場並出口到東南亞地區。重點就係
，王傳福希望當地政府為早日完成投資許可提供便利，令電動車製造組裝項目盡快投入運行。
　　陳紅河就指，希望比亞迪喺越南嘅項目可以打造喺國際市場上具有競爭嘅產品，並朝向高標
準市場發展，甚至大讚比亞迪會為越南促進輔助工業發展作出貢獻。
　　唔止越南市場，比亞迪即將推出３款車進軍厄瓜多爾，分別係「漢」、「元ＰＬＵＳ」同「
海豚」等車型。比亞迪日前同厄瓜多爾汽車公司Ａｎｄｏｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ組成戰略
聯盟，Ａｎｄｏｒ會喺厄瓜多爾市場負責代理同銷售。
　　咁多對外合作消息，帶動到比亞迪嘅股價，自３月１４日低位１９０﹒５銀開始反覆上升，
今日早段升逾２％，繼續企喺１０天線以上。雖然近幾日嘅成交量唔多，交投唔算活躍，但比亞
迪走勢仍然硬淨，下一個阻力位估計喺２５０銀附近。有貨嘅朋友可以睇定價位食胡，未有貨嘅
朋友就可以等一等，回到２１５銀再考慮吸納。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港政情09/05/2023
李家超:下周四舉行立法會行政長官互動交流答問會
人氣文章FOCUS09/05/2023
【FOCUS】進出口真冷假熱　弱復甦需「添柴」
人氣文章財經熱話09/05/2023
股神再沽貨持股跌穿一成殺傷力大減　比亞迪已屆吸納時？
人氣文章財經熱話09/05/2023
《午市前瞻》恒指難重上百天線 煤氣息低宜炒不宜炆
人氣文章國際動態09/05/2023
銀行爆雷後首份金融穩定報告，聯儲局憂信貸萎縮
人氣文章財經熱話09/05/2023
【股神減持】沽貨陰霾漸減　後市唔睇太淡！黃師傅話最樂觀睇此水平！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金