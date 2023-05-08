《魚缸博客》比亞迪加強擴闊海外市場，短線有力挑戰２５０銀！

《魚缸博客》汽車股早前經過大幅調整之後，近期走勢總算穩定番啲。新能源車龍頭比亞迪

（０１２１１）銷量保持強勁，集團諗住擴闊生產同銷售版圖，最近ＣＥＯ王傳福就飛去越南傾

生意，睇嚟想喺當地市場發展。

據越南媒體報道，當地政府副總理陳紅河上星期五（５日）晏晝同王傳福見面，王傳福話比

亞迪希望擴大富壽省製造同投資規模，並承諾新嘅改進技術，實現可持續發展。佢又話，比亞迪

會用最好嘅技術擴展到電動車製造同組裝領域，服務喺越南市場並出口到東南亞地區。重點就係

，王傳福希望當地政府為早日完成投資許可提供便利，令電動車製造組裝項目盡快投入運行。

陳紅河就指，希望比亞迪喺越南嘅項目可以打造喺國際市場上具有競爭嘅產品，並朝向高標

準市場發展，甚至大讚比亞迪會為越南促進輔助工業發展作出貢獻。

唔止越南市場，比亞迪即將推出３款車進軍厄瓜多爾，分別係「漢」、「元ＰＬＵＳ」同「

海豚」等車型。比亞迪日前同厄瓜多爾汽車公司Ａｎｄｏｒ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ組成戰略

聯盟，Ａｎｄｏｒ會喺厄瓜多爾市場負責代理同銷售。

咁多對外合作消息，帶動到比亞迪嘅股價，自３月１４日低位１９０﹒５銀開始反覆上升，

今日早段升逾２％，繼續企喺１０天線以上。雖然近幾日嘅成交量唔多，交投唔算活躍，但比亞

迪走勢仍然硬淨，下一個阻力位估計喺２５０銀附近。有貨嘅朋友可以睇定價位食胡，未有貨嘅

朋友就可以等一等，回到２１５銀再考慮吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

