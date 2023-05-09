《魚缸博客》航運價格轉趨穩定，東方海外有力挑戰１７２﹒６銀！

《魚缸博客》近日波羅的海乾散貨指數走勢幾穩定，以５月５日計升０﹒８４％，報

１５５８點，年內至今升咗２﹒８４％，而航運股表現都唔係太差。

事實上，今年第一季沿海港口貨物吞吐量按年增長約一成，比２０１９年增長約兩成，係交

通運輸行業之中受疫情影響相對較細嘅板塊。其中，第一季散雜貨港口業績普遍錄得按年正增長

。

另外，內地沿海港口數量眾多，港口行業過去十年嘅淨收益普遍穩中回落，但近年港口行業

已經多次大型整合，帶動區域港口協同同經營改善。往後區域港口整合仍然受到「孖屐」重視，

有券商預期行業估值可以逐步修復。

航運股之中，東方海外（００３１６）走勢較好。３月２３日裂口上升之後，股價ｋｅｅｐ

住向上，雖然４月２０日升到高位１７２﹒６銀後回落，但喺２５０天線附近有啲支持。近日開

始沿番２０天線上升，航運價格亦無出現大幅波動，東方海外短期仲有機會上升，挑戰年內高位

１７２﹒６銀。有貨嘅朋友仲可以揸住，至於未有貨嘅朋友現價買入嘅潛在回報唔算太高，可以

等到１５５銀附近吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

