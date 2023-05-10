《魚缸博客》五一旅遊氣氛熱烈，績前可以部署新秀麗！

《魚缸博客》魚缸近期熱炒中特估，不過升得耐都要唞唞，今日唔少中特估概念股都集體回

調，不過繼我話就係不妨跟手追吓，話曬都國策支持，有得回就係入手時機！不過驚未調整完嘅

，都可以吼吓其他股，博客今日就睇中隻新秀麗（０１９１０）。

五一黃金周神州同胞都非常之積極外遊，好多數據都睇到黃金周嘅銷售同出遊人次等等已

經恢復到疫情前水平，即係真係復常喇。積極出遊當然會拉住一篋二篋啦，新秀麗受惠復常概念

，由上年第四季開始個價都一路穩步上揚。

瑞銀之前就唱好新秀麗，今年第一季頭兩個月有機淨銷售額已經超過疫前水平的１７％，反

映強勁嘅市場需求。瑞銀預期，淨銷售額按年升４５％，達致疫前水平嘅１００％，又預期今年

ＴＵＭＩ淨銷售額表現將會跑贏，有助提升毛利率。瑞銀估計，新秀麗第一季經調整

ＥＢＩＴＤＡ將會達到１﹒４３億美金，較２０１９年同期高出６９％，予新秀麗「買入」評級

，目標價２７﹒７元。

新秀麗聽日就會放榜第一季成績表，而今個月以來已經先行跌咗差唔多７％抄底，啱啱落返

條１００天線，由上年１１月底以來３次回落到１００天線都會有支持力度，如今再試１００天

線約２３銀左右不妨小注博入，穩陣少少２２銀至２２﹒５銀會有更大支持，跌穿２０﹒７銀就

要走走先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

