《魚缸博客》理想汽車第一季扭虧為盈，升勢短期無得停？

《魚缸博客》造車新勢力之一嘅理想（０２０１５）噚日公布第一季業績，淨利潤９﹒３億

人仔，舊年第一季錄得淨虧損１０８６﹒６萬人仔。換言之，理想終於可以扭虧為盈喇，經調整

盈利按年仲要升１﹒９６倍。

公司第一季車輛銷售收入１８３﹒３億人仔，按年升９６﹒９％，按季增加６﹒１％。車輛

毛利率１９﹒８％，按年跌２﹒６個百分點，按季跌０﹒２個百分點。第一季收入總額

１８７﹒９億人仔，按年增加９６﹒５％，按季升６﹒４％。今年４月，公司交付咗約２﹒５７

萬架車，比舊年同期增長近５﹒２倍。

公司預計，今年第二季度收入總額２４２﹒２億至２５８﹒６億人仔，按年增長１﹒７７倍

至１﹒９６倍，車輛交付量為７﹒６萬至８﹒１萬架，按年增長１﹒６５倍至１﹒８２倍。

喺新能源車企當中，理想係少數能夠由蝕錢變為賺錢，隨即獲大摩「祝福」。該行指，公司

毛利率超過２０％，加上對銷售同行政開支嚴格控制，即使研發投入更加進取，但今年淨利潤率

達５％嘅目標有可能實現，給予公司美股「增持」評級，目標價３０美金。

有咁重要嘅利好消息，理想今日高開１１％，早段曾經升超過１５％，裂口高開後一下升破

今年２月開始嘅橫行區頂１０７銀水平，下一個阻力估計喺１２２銀。今日升得咁勁，高唔高追

好呢？今日一下升咁多，９日ＲＳＩ升到８２，無貨嘅朋友呢一兩日應該忍一忍手，落番１０５

銀附近買入似乎比較值博！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

