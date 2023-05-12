  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/05/2023 09:01

《傳聞》傳有基金擬總部遷新加坡，發鈔行搶高港元息

　　《傳聞》短線港元拆息持續上升，隔夜拆息昨升至０７年以來新高。市場消息指，兩間發鈔
行近日問同業拆借大額短期港元，昨再傳出，事緣是有基金擬搬總部到新加坡，有資金轉往一家
當地有網點的銀行，令兩間發鈔行近日要問同業借錢，致港匯緊張而轉強，傳金管局已致電上述
新加坡的有關銀行了解。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話12/05/2023
債限談判拖而未決，銀行股再遭拋售，道指連跌4日
人氣文章財經熱話12/05/2023
【虛幣世界】美國銀行信心危機，市場對加密貨幣持觀望態度
人氣文章專訪11/05/2023
【洪灝策略】人幣取代美元成儲備貨幣「很難」　原因是…（有片）
人氣文章中國故事11/05/2023
《神州經脈》內地信貸數據遠差預期　通縮預期增強　滬指三連跌
人氣文章財經熱話11/05/2023
【債限臨頭】美國債限臨近 縱無近憂必有遠慮
人氣文章財經熱話11/05/2023
機構券商齊看好鋰價可持續反彈　贛鋒天齊兩連升邊隻較值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金