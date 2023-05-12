《傳聞》傳有基金擬總部遷新加坡，發鈔行搶高港元息

《傳聞》短線港元拆息持續上升，隔夜拆息昨升至０７年以來新高。市場消息指，兩間發鈔
行近日問同業拆借大額短期港元，昨再傳出，事緣是有基金擬搬總部到新加坡，有資金轉往一家
當地有網點的銀行，令兩間發鈔行近日要問同業借錢，致港匯緊張而轉強，傳金管局已致電上述
新加坡的有關銀行了解。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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