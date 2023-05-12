《魚缸博客》旅遊需求上升有利業務，新秀麗可趁回調吸納！

《魚缸博客》京東系噚日公布季績，今朝系內三隻股份表現都唔錯，京東集團

（０９６１８）高開８﹒１５％，京東物流（０２６１８）高開５﹒７７％，京東健康

（０６６１８）就高開５﹒８２％。

新秀麗（０１９１０）同樣公布咗季績，第一季純利７３８０萬美金，按年升３﹒４８倍，

撇除匯兌影響就升３﹒７６倍。集團更加宣布計劃喺出年恢復年度現金分派，但係要遵守股息同

分派政策。

集團指，銷售淨額８﹒５２億美金，增加４８﹒５％，而按不變匯率基準計算就增加

５５﹒３％。經撇除俄羅斯銷售淨額，今年第一季綜合銷售淨額增加５０﹒６％，按不變匯率基

準計算就增加５７﹒４％，期內所有地區銷售淨額復甦步伐顯著加速，特別係亞洲。

毛利率方面，第一季升３﹒３個百分點到５８％，主要因為亞洲銷售淨額佔比上升，以及銷

售淨額品牌同分銷渠道組合變動所致，３月底淨債務約１４﹒４億美金。

股價今日高開３﹒６７％，初頭升勢都唔錯，但之後曾經跌超過２％，一度跌到２２銀，朝

早表現麻麻哋，似乎「孖屐」唔係太過ｂｕｙ呢份季績。不過，睇番周線圖，股價暫時繼續反覆

上升緊，始終疫情之後旅遊需求上升，對於從事同旅遊相關用品嘅新秀麗有利，無貨嘅朋友可以

趁呢段回調吸納，目標２７銀，低過２０銀收市就止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

