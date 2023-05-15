《魚缸博客》鋰價持續反彈，贛鋒現價買入勿錯過！

《魚缸博客》恒指嚟緊加多四隻藍籌，由７６隻加到８０隻。呢幾隻染藍新貴分別係華潤電

力（００８３６）、紫金礦業（０２８９９）、京東健康（０６６１８）同攜程集團

（０９９６１），但各自今朝嘅表現唔算太好，潤電同紫金更加試過倒跌添，似乎呢單消息無乜

作用。

個別板塊嚟講，鋰礦股今日升得唔錯。根據Ｃｈｏｉｃｅ數據統計，５月以嚟碳酸鋰價格大

幅反彈。截至５月１２日，工業級碳酸鋰價格大漲近４８％，均價報每噸２３﹒５萬元人仔；電

池級碳酸鋰上漲３４﹒５％，均價報每噸２４﹒７５萬元人仔。

有研調機構曾經指出，目前中國動力電池廠商去庫存接近尾聲，供需關係經過超過一個季度

嘅市場化調節後，已經逐漸走向正常。電池材料價格逐漸持穩，喺市場需求穩健增長下，產業鏈

有回溫跡象，６月有望全面復甦。部分券商亦認為，鋰價有望止跌，並且帶動估值處於歷史低位

的鋰板塊反彈。

一對鋰礦股贛鋒（０１７７２）同天齊（０９６９６）都曾經升超過７％，升勢遠遠拋離科

網板塊。特別留意贛鋒，根據聯交所資料顯示，ＧＩＣ Ｐｒｉｖａｔｅ今個月初增持贛鋒５２

萬股Ｈ股，每股平均價５４﹒５４５４元，涉資２８３６﹒３６萬元。

贛鋒股價已經由年內低位４３﹒９５銀持續上升，今朝仍然企穩１０同２０天線，更加突破

１００天線，短期有望挑戰２５０天線（目前係６４﹒１銀），而２５０天線係由今年１月２７

日高位７６﹒４銀至４月６日低位４３﹒９５銀，呢段跌幅嘅０﹒６１８倍反彈目標附近。依家

買入嘅話仲有超過一成潛在升幅，不妨小注博下呀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

