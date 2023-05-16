《魚缸博客》澳博首季虧損收窄，短線繼續區間上落！

《魚缸博客》濠賭股澳博（００８８０）公布第一季業績，虧損收窄至８﹒６９億，舊年同

期錄得１２﹒８２億虧損。博彩淨收益３７﹒０５億，按年升５７﹒７％。經調整ＥＢＩＴＤＡ

錄得正數，有３１００萬，舊年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ係負４﹒７４億。

期內，集團博彩毛收益３８﹒８８億，按年升５３％。貴賓博彩毛收益２﹒０１億，按年跌

４１﹒６％，中場博彩毛收益３４﹒３５億，升６７％；角子機博彩毛收益２﹒５２億，增加

８１﹒３％。集團提到，第一季資本開支３２００萬，主要用喺在建工程以及傢俬、裝置同設備

。

匯證指出，澳博今年第一季利潤超出預期，其ＥＢＩＴＤＡ亦轉正。雖然博彩收入較該行預

期為低，不過匯證指未來幾個季度開設新嘅酒店客房同博彩設施，應有助集團旗下嘅上葡京業務

進一步提升市場份額。匯證最近將澳博目標價由４﹒１元降到３﹒８元，維持「持有」評級。

澳博上日曾經跌到３﹒５５銀嘅年內新低，今日因為業績好轉嘅消息，曾經升近２％，由２

月開始嘅橫行格局仲未扭轉。市場對於澳博嘅前景唔算太樂觀，加上貴賓博彩毛收益大跌，對集

團盈利方面始終帶嚟一定影響，短線估計會繼續區間上落，反彈到４﹒３銀附近應該會遇上阻力

，依家買入攞嚟短炒，都仲值博嘅。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

