  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/05/2023 11:55

《魚缸博客》澳博首季虧損收窄，短線繼續區間上落！

　　《魚缸博客》濠賭股澳博（００８８０）公布第一季業績，虧損收窄至８﹒６９億，舊年同
期錄得１２﹒８２億虧損。博彩淨收益３７﹒０５億，按年升５７﹒７％。經調整ＥＢＩＴＤＡ
錄得正數，有３１００萬，舊年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ係負４﹒７４億。
　　期內，集團博彩毛收益３８﹒８８億，按年升５３％。貴賓博彩毛收益２﹒０１億，按年跌
４１﹒６％，中場博彩毛收益３４﹒３５億，升６７％；角子機博彩毛收益２﹒５２億，增加
８１﹒３％。集團提到，第一季資本開支３２００萬，主要用喺在建工程以及傢俬、裝置同設備

　　匯證指出，澳博今年第一季利潤超出預期，其ＥＢＩＴＤＡ亦轉正。雖然博彩收入較該行預
期為低，不過匯證指未來幾個季度開設新嘅酒店客房同博彩設施，應有助集團旗下嘅上葡京業務
進一步提升市場份額。匯證最近將澳博目標價由４﹒１元降到３﹒８元，維持「持有」評級。
　　澳博上日曾經跌到３﹒５５銀嘅年內新低，今日因為業績好轉嘅消息，曾經升近２％，由２
月開始嘅橫行格局仲未扭轉。市場對於澳博嘅前景唔算太樂觀，加上貴賓博彩毛收益大跌，對集
團盈利方面始終帶嚟一定影響，短線估計會繼續區間上落，反彈到４﹒３銀附近應該會遇上阻力
，依家買入攞嚟短炒，都仲值博嘅。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/05/2023
《午市前瞻》大市觀望騰訊阿里業績 京東上升動力視乎大市表現
人氣文章專訪16/05/2023
【專訪】陶冬：美祭新華盛頓共識　在產業政策上向中國學習（有片）
人氣文章財經熱話16/05/2023
贛鋒鋰業(01772)圖表現頂背馳　可於百天線約58元樓下買入
人氣文章大行報告16/05/2023
【大行炒D乜】德銀點評京東集團？瑞信點評京東健康？一click就知道
人氣文章國際動態16/05/2023
傳中國鋪路APEC峰會，拜登、習近平有望單獨會面
人氣文章國際動態16/05/2023
債限談判周二重啟，麥卡錫指「距達成結論為時尚早」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金