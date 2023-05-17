《魚缸博客》快手下星期放榜，績前走勢利好追得過！

《魚缸博客》近期魚缸第一季放榜期，雖然無３月底嘅全年成績咁刺激，不過近期輪到啲大

隻嘢放榜，加上嚟緊係阿里（０９９８８）嘅全年成績，孖屐都小心為上！但係噚日隻百度

（０９８８８）出嚟份成績都唔錯又好過預期，都令人期待返科技股有表現，博客今日就想睇吓

隻快手（０１０２４）。

記得快手３月出份全年業績都有驚喜，第四季經調整虧損淨額４５３２﹒２萬人民幣，較

２０２１年度同期虧損３５﹒６９億人民幣大幅收窄。當時快手聯合創始人兼首席執行官程一笑

就話，對今年上半年嘅廣告市場保持「審慎樂觀」態度，估計下半年會出現明顯反彈，公司「內

循環」廣告需求有望提高廣告收入，有信心喺出年下半年實現單季日均活躍用戶超過４億嘅中期

目標。

快手上年第四季就係靠廣告收入帶動業績鹹魚翻生，雖然首席執行官就話預計下半年先會提

速，不過今年經濟復甦，預計應該有唔少商戶會趁復甦加大廣告量，所以今年第一季都應該有望

可以提升廣告收入。

４月以來快手都回調返唔少，由６１銀回落返到５０銀水平，近期整固返見到５０銀支持力

度都唔錯，今日仲正式過埋５０天線，１０天線都一早向上突破２０天線，走勢幾唔錯。想博業

績可以考慮喺５０天線大約５３﹒３銀部署，上望１００天線６０銀水平，收穿４７銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

