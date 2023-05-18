《魚缸博客》騰訊首季純利增長１０％，短線繼續炒ｒａｎｇｅ先！

《魚缸博客》騰訊（００７００）噚日公布第一季業績，純利２５８﹒３８億人仔，按年升

１０﹒３６％，表現差過預期。非國際財務報告準則下純利３２５﹒３８億人仔，按年增

２７﹒４％，表現都差過預期。收入１４９９﹒８６億仔，升１０﹒７１％；經營盈利

４０４﹒２９億人仔，升８﹒６％。

睇埋其他業務，國際市場遊戲收入增長２５％到１３２億人仔，本土市場遊戲收入增長６％

到３５１億人仔；社交網絡收入增長６％至３１０億人仔。另外，網絡廣告業務收入按年增長

１７％至２１０億人仔；金融科技同企業服務業務收入增長４％至４８７億人仔。

整體嚟講，騰訊第一季嘅業務增長唔太特別，遊戲業務只有單位數嘅增長，廣告收入都無大

幅提高，對比今個月京東（０９６１８）同百度（０９８８８）嘅季績，騰訊嘅表現稍為失色。

仲有，近排「孖屐」唔係好熱衷炒科技股，京東同百度公布季績後，股價走勢都麻麻哋，相信騰

訊績後好難會大升。

騰訊喺３月２９日曾經升至３２９﹒６銀，之後走勢反覆偏弱。今朝走勢都比較波動，一度

跌超過２％，臨近朝早收市先穩定番啲。暫時股價喺２０天線附近爭持，嚟緊估計喺３３０銀至

３７０銀區間上落，未有貨嘅朋友可能等股價落到３３０銀吸納，收低過３１５銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

