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即市新聞

19/05/2023 11:29

《魚缸博客》阿里巴巴第四季純利升幅唔多，回到７８銀可吸納！

　　《魚缸博客》重磅股阿里巴巴（０９９８８）公布全年業績，年度純利７２５﹒０９億人仔
，升１７％，每股盈利３﹒４６人仔。非公認會計準則淨利潤１４１３﹒７９億人仔，按年增長
４％。雖然全年純利有增長，但升幅幾少。
　　單計第四季淨利潤２３５﹒１６億人仔，舊年同期蝕１６２﹒４１億人仔，好過預期嘅賺
１５０﹒０８億人仔。經調整純利２７３﹒７５億人仔，按年升３９％，好過預期嘅賺
２５３﹒８３億人仔。不過，期內收入２０８２億人人仔，按年只係增長２％，略差過預期嘅
２０９１﹒８９億人仔。
　　除咗公布業績外，阿里巴巴宣布分拆旗下業務上市，包括早前曾經數度傳出有機會率先分拆
嘅盒馬同菜鳥。雲業務方面，阿里計劃以實物分派型式，分派雲智能集團股份，完全將雲業務分
割。新計劃底下，雲智能集團會由阿里集團完全分拆並完成上市，形成一間同阿里集團完全獨立
嘅新公司。
　　今次年度業績表現唔算突出，分拆業務對「孖屐」嘅提振作用有限，阿里巴巴喺美股跌超過
４％，喺魚缸嘅表現當然唔理想喇。今日低開４﹒９％，裂口低開後又掟穿番５０天線，走勢無
乜好轉。不過，阿里巴巴今年有幾次喺７８銀水平有支持，似乎呢個位抗跌力幾強，未有貨嘅朋
友可以待７８銀吸納，以炒波幅策略為主，短線目標９４銀，守唔住７０銀就止蝕。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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