《魚缸博客》快手業績沖喜裂口上升，短線升到６０銀可先食胡！

《魚缸博客》繼百度（０９８８８）、騰訊（００７００）同阿里巴巴（０９９８８）之後

，今個星期輪到快手（０１０２４）、小米（０１８１０）、美團（０３６９０）、萬國數據

（０９６９８）同網易（０９９９９）公布業績。其中，快手噚日就公布咗第一季業績，表現唔

錯。

快手第一季虧損８﹒７３億人仔，比舊年同期嘅６２﹒５４億人仔虧損有所收窄，好過預期

。經調整利潤４２００萬人仔，而舊年同期虧損３７﹒２２億人仔，即係扭虧為盈。經調整

ＥＢＩＴＤＡ亦由舊年同期嘅虧損１５﹒５２億人仔，轉為賺１９﹒９６億人仔。

期內，收入２５２﹒１７億人仔，按年增長１９﹒７％；毛利１１７﹒１２億人仔，增

３３﹒４％；經營虧損６﹒９８億人仔，而舊年同期虧損５６﹒４３億人仔。另外，電商商品交

易總額錄２２４７﹒６７億人仔，按年增長２８﹒４％，特別留意海外業務收入按年增長超過６

倍至３﹒３８億人仔。

快手創始人兼首席執行官程一笑話，第二季起外部廣告逐月回暖趨勢明顯，相關廣告支出錄

得按年增長。他又指，大量遊戲開發商即將發布新作，預計廣告投放量今年暑假逐步增加。至於

ＡＩ發展方面，程一笑透露已經組建大模型研發團隊，並依托過去喺ＡＩＧＣ算法同大規模語言

模型方面技術積累，按計劃推進大模型開發同訓練，各項進展順利。

噚日已經有人偷步炒定快手，收市升６﹒８９％。今日裂口上升，早段曾經升超過６％，依

家１０天線同２０天線都有向上回升嘅趨勢。不過，今日快手急升主要因為業績沖喜，始終魚缸

今個月走勢都比較頹，績後再炒上嘅空間未必好大。有貨嘅朋友可以考慮喺６０銀左右食胡先，

６０銀目前大概喺１００天線附近，相信呢個位置反彈阻力比較大。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

