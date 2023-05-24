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即市新聞

24/05/2023 11:51

《魚缸博客》國壽（０２６２８）大回調，落到１００天線博得過！

　　《魚缸博客》呢幾日魚缸越來越頹，噚日跌２００幾點，今日又跌１００幾２００點，日日
陰跌，最大支持位已經落到去１８８００。不過有危就有機，中特估大回調之際，都不妨留意吓
有無機會，博客今日就睇吓隻中國人壽（０２６２８）。
　　早排熱炒中特估，而且包括國壽在內唔少內險股第一季業績都唔錯，上個月都炒過一輪嚟，
不過今個月就大幅回調。野村之前發表報告，話國壽首季新業務價值增長７﹒７％係好過預期，
比起野村對國壽全年新業務價值增長預測再多３﹒３個百分點。
　　野村就睇好國壽第二季新業務價值嘅增長會加快，而因為第一季表現咁強勁，將全年新業務
價值增長預測再升多２％，又預計未來代理人數將會恢復穩定增長，維持「買入」評級，目標價
由１５﹒８４銀升至１８﹒１９銀。
　　走勢方面，國壽５月以來已經由高位１５﹒８４銀回調大約１１％，而之前４月掂到１００
天線都有反彈力度，而目前已經差唔多再到１００天線，不妨考慮１００天線約１３﹒９至１４
銀水平小注博反彈，初步目標上返１５﹒８４銀，跌穿１３﹒３銀就走走先。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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