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即市新聞

25/05/2023 11:50

《魚缸博客》小米首季虧轉盈但收入跌，等到８﹒３銀買入較值博！

　　《魚缸博客》星期一快手（０１０２４）公布完業績，股價表現麻麻哋，唔知噚日放榜嘅小
米（０１８１０）又會唔會好啲呢？
　　小米第一季錄得純利４２﹒０４億人仔，舊年同期錄得虧損５﹒８８億人仔，即係今年第一
季集團扭虧為盈。以非國際財務報告準則計算，集團第一季經調整淨利潤錄３２﹒３３億人仔，
按年升１３﹒１％，按季升１﹒２１倍，好過預期。
　　集團第一季整體毛利率達到１９﹒５％，按年升２﹒２個百分點，創歷史新高，當中智能手
機業務毛利率１１﹒２％，按年升１﹒３個百分點。至於智能手機業務收入３５０億人仔，全球
智能手機出貨量３０４０萬台。根據Ｃａｎａｌｙｓ數據，第一季度小米全球智能手機出貨量排
名保持第三，市佔率１１﹒３％。
　　小米總裁盧偉冰表示，上季全球智能手機市場下跌，加上印度業務有所調整，影響集團第一
季收入。佢又話，中高端產品佔比提高，同時呈現規模效應，帶動毛利率表現，又預計日後中高
端產品收入貢獻佔比會繼續提高。
　　小米業績做得唔錯，開市無耐曾經升超過４％，不過之後受到其他科技股拖累，升幅曾經收
窄到唔夠１％，睇嚟呢份成績表唔係好幫到手。事實上，小米由今年２月開始反覆偏軟，直到依
家仍然處於下降軌，５月至今繼續畀２０天線壓住，加埋近排魚缸無乜神氣，股價短期內都幾難
大翻身。參考過去走勢，股價曾經兩次跌到８﹒３銀水平都有較強反彈，無貨嘅朋友唔使心急入
貨住，可以等股價落番８﹒３銀先買入。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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