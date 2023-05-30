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即市新聞

30/05/2023 09:01

《傳聞》內地擬減稅支持先進製造業

　　《傳聞》市場消息指，內地正考慮推出針對先進製造業的稅務優惠政策，希望在經濟復甦動
能減弱之際，加強對企業在財稅政策的支持，同時促進技術自主，應對日益嚴峻的中美科技戰。
　　消息指，內地政府正考慮盡快出台針對先進製造業的稅收優惠，有望為相關企業減少數千億
元人民幣稅負，惟計劃有待最終審批。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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