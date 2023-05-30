《魚缸博客》據報小米加大印度製造力度，股價無力收復失地？

《魚缸博客》第一季由虧轉盈嘅小米（０１８１０），股價喺公布業績之後無乜起色。近日

有報道指，小米諗住加大印度的製造力度，希望可以攞番失去咗嘅市佔率。

小米印度總裁穆拉里什南接受傳媒訪問嘅時候提到，集團計劃加大印度製造力度，喺當地增

設生產線，攞番失去嘅市佔率。其中，部分掛頸式藍牙耳機已經交由印度供應商

Ｏｐｔｉｅｍｕｓ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ生產，證明對印度製造嘅承諾。報道又指，小米以

前唔願意喺印度生產耳機同智能手錶，不過印度加大對中國企業嘅打壓力度，因此急住同當地企

業探索聯手製造，以獲得印度嘅支持。

小米多年嚟領先印度手機市場，不過當地政府近年加強審查，又指控公司洗黑錢等，拖累舊

年喺印度嘅出貨量減少超過兩成，舊年第四季市佔率只係排第３，被韓國競爭對手三星電子追過

。報道指，小米希望以智能電視，藍牙耳機同其他配件，重振印度市場收入。

雖然小米有意喺印度市場重振聲威，但股價走勢都係立啲。舊年２月開始，小米股價由高位

１４﹒１銀反覆回落，５月份更加持續畀２０天線壓住，近日繼續沿住保力加通道下跌，估計落

到８﹒３銀左右先有較強嘅反彈，無貨嘅朋友唔使太心急，可以再等一等先吸納呀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

