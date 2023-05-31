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即市新聞

31/05/2023 11:54

《魚缸博客》中移動回調仍跑贏中特估，１００天線附近吼得過

　　《魚缸博客》魚缸近期大回調，身為散戶少不免跌到有啲心慌慌，不過好似有唔少大戶就吼
緊底準備入手，所以不如趁機會吼返啲穩陣嘢。博客今日就睇中隻中移動（００９４１）。
　　一向高息嘅中移動固然係中特估概念之一，但係過去呢個月中特估整體都跟住人民幣貶值而
要大幅回調，都比較令人失望。不過中移動一向有固定擁躉，所以呢一個月調整期入面，比起內
銀內險普遍都要跌１２至１３％，中移動由高位７０﹒２計，調整幅度都未超過一成，可以見到
有一定抗跌能力。
　　另外，摩通都發表研究報告，提到市場近期有憂慮內地雲計算市場將會陷入價格競爭，不過
面對行業競爭，包括中移動在內嘅中資電訊商仍然維持全年雲計算收入嘅目標不變。摩通認為，
中移動目前股息率接近８厘，防守性高，值得趁低吸納作為長線投資，維持「增持」評級，目標
價７５銀。
　　走勢上，中移動４月中同今個月初造咗７０銀雙頂之後都一路回吐，以上年１０月４６﹒８
銀作為升浪底部，７０﹒２銀為浪頂，黃金回調比率０﹒３８２水平係６１﹒２銀，大約都係３
月回調支持水平，亦係目前１００天線所在位置，預計支持力度會比較大，如果要入手就係６１
銀至６２銀比較值博，以中長線為目標比較好。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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