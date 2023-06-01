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即市新聞

01/06/2023 09:00

《傳聞共賞》傳阿里巴巴淡友補倉；海上風電市場空間大

《傳聞共賞》　　傳阿里巴巴淡友補倉；航運運費下行壓力增
　　　　　　　　資金淨流入港股ＥＴＦ；海上風電市場空間大
　
《昔日傳聞》　　中船防務（００３１７）新增造船訂單；生豬養殖毛利受壓
　　　　　　　　中資科網股大沽盤漸被消化；國際貿易表現疲弱
　　　　　　　　高溫天氣利好內地火電股；內地加快芯片國產化
　　　　　　　　中成藥提價壓力增；煤炭股急跌有因
　　　　　　　　內地擬減稅支持先進製造業
　　　　　　　　內地保險銷售續向好；油股獲利盤大增
　　　　　　　　中興通訊（００７６３）將推新產品；全球集裝箱需求減弱
　　　　　　　　高銀前主席潘蘇通名下豪宅淪銀主盤，以２億元放售
　　　　　　　　投資放緩影響電腦出貨量；山東黃金有注資概念
　　　　　　　　海螺環保危廢市場佔有率升；快手抗跌力較強有因
　　　　　　　　福萊特玻璃逆市升有因；金山軟件受惠遊戲業務增長
　　　　　　　　股票基金贖回壓力大；資金回流疫苗概念股
　　　　　　　　復星醫藥（０２１９６）拓海外市場；避險資金湧向火電股
　　　　　　　　「中特估」衍生品醞釀推出；房地產影響挖掘機市場
　　　　　　　　歐資抄底內銀股；融資融券利率續跌憂礙券商股毛利
　　　　　　　　山東黃金（０１７８７）產能增加；風機價格呈現企穩跡象
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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