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即市新聞

02/06/2023 11:50

《魚缸博客》理想５月交付量按年升近１５倍，炒上１４０銀機會高

　　《魚缸博客》美國參議院通過債務上限協議，美國總統拜登話會盡快簽署法案，使呢項協議
成為法律。魚缸升超過６００點，希望今日有個ｈａｐｐｙ　ｆｒｉｄａｙ喇！
　　造車新勢力公布咗５月交付量數據，其中理想汽車（０２０１５）交付新車約２﹒８３萬架
，按年增長１４６％，連續三個月交付超２萬輛。同時，理想Ｌ７連續兩個月交付量破萬。截至
２０２３年５月３１日，理想汽車累計交付量約３６﹒３９萬架。
　　集團董事長兼ＣＥＯ李想指，５月理想汽車營業收入超過１００億人仔，係公司歷史上第一
次實現咗百億級嘅月收入，亦為２０２３年突破１０００億元人仔嘅營業收入目標，奠定堅實基
礎。李想又指，組織流程全面升級，提升理想汽車經營能力，都令經營質量同效率上升。
　　大行瑞信對於理想嘅交付數據感到滿意，指考慮到集團更大規模，加上鋰價按季下跌，預期
理想汽車今年盈利能力會創歷史新高，可望錄得盈利正數。瑞信又指，鑑於理想汽車強勁銷售同
盈利能力，以及市區自動駕駛項目嘅進展，將佢同小鵬（０９８６８）列為國內汽車行業嘅重點
推介。
　　理想嘅股價喺５月１１日裂口上升，之後一直窄幅上落，無乜大升亦無乜大跌，喺咁多隻車
股當中嘅走勢較為穩定。今日曾經升超過５％，１０同２０天線都上升緊，嚟緊可能仲會炒多轉
上去，依家可以入定少少先，初步目標留意１４０銀。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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