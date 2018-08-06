據政府中期人口統計數據，本港未來廿年人口老化的速度將顯著加快，６５歲及以上長者的比例，將由２０１６年的１７％增加至２０３６年的３１％。香港人愈趨長壽，「老友記」就要面對不斷花錢的挑戰。

匯豐統計，若要享有舒適退休生活，退休前要儲４１０萬元，每月開支逾兩萬元，可容許個別日子「食豪啲」，又可請個外傭、環遊世界，享受人生。

強積金計劃推行１７年，平均帳戶權益只有約１５萬元，要應付退休可能只是「滄海一粟」。政府推出的公共年金計劃能否為退休人士，殺出一條新出路？１００萬元的投保上限，每月獲取約５８００元，是否足夠？現時的年輕一族又應如何策劃未來？