2018-19年度財政預算案

新一份財政預算案將在本月２８日發表，龐大的財政盈餘增加市民對「派糖」的期望。不過，行政長官林鄭月娥早在參選時，已提出新一屆政府要運用理財新哲學，開支方面應較大膽，財政司司長陳茂波會如何編制預算案及運用公共資源、會否「派糖」，或是增加政府開支，將成為關注焦點。

林鄭在去年宣讀施政報告時提到，政府對上一次出現財政赤字已是２００３至２００４年度，目前坐擁過萬億元財政儲備，應更有條件地將盈餘「用諸社會」，確保公共財政穩健的前提下，採取具有前瞻性的理財方針。

陳茂波上月中出席預算案諮詢論壇時亦透露，本年度盈餘將相當高，會否推出「派糖」措施需綜合考慮不同人的意見，因部分人士亦提醒需要為人口老化作準備，他並強調不希望因博取掌聲而「派糖」。

多間會計師行紛紛估計本年度盈餘過千億元，令財政儲備增至過萬億元，但不少意見均認同政府在公共財政管理上應採取更長遠的方針，需要有空間加大經常性開支，至於紓困措施應只集中在有需要的階層。同時，為維持本港競爭力，亦應對現行稅務政策進行全面檢討。

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