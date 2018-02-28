2018-19年度財政預算案

新一份財政預算案將在本月２８日發表，龐大的財政盈餘增加市民對「派糖」的期望。不過，行政長官林鄭月娥早在參選時，已提出新一屆政府要運用理財新哲學，開支方面應較大膽，財政司司長陳茂波會如何編制預算案及運用公共資源、會否「派糖」，或是增加政府開支，將成為關注焦點。
林鄭在去年宣讀施政報告時提到，政府對上一次出現財政赤字已是２００３至２００４年度，目前坐擁過萬億元財政儲備，應更有條件地將盈餘「用諸社會」，確保公共財政穩健的前提下，採取具有前瞻性的理財方針。
陳茂波上月中出席預算案諮詢論壇時亦透露，本年度盈餘將相當高，會否推出「派糖」措施需綜合考慮不同人的意見，因部分人士亦提醒需要為人口老化作準備，他並強調不希望因博取掌聲而「派糖」。
多間會計師行紛紛估計本年度盈餘過千億元，令財政儲備增至過萬億元，但不少意見均認同政府在公共財政管理上應採取更長遠的方針，需要有空間加大經常性開支，至於紓困措施應只集中在有需要的階層。同時，為維持本港競爭力，亦應對現行稅務政策進行全面檢討。
財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他提到考慮到政府今年財政盈餘豐厚，會與市民分享經濟成果，措施包括寬減2017/18年度75%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為3萬元，全港188萬名納稅人受惠。 其他一次性紓困措施
庫房千億盈餘水浸，財爺今年「派糖」當然出手闊綽，除了退稅上限增至3萬元外，更調高薪俸稅的子女免稅額和供養父母或祖父母免稅額。新一份《財政預算案》又建議，改變現行薪俸稅稅階，究竟普羅打工仔及中產每年實際受惠幾多? 以一家四
政府今日公布2018/19年度《財政預算案》，庫房水浸之下盈餘高達1380億元，雖然未有人人派錢，但財政司司長陳茂波亦有「派糖」，如退稅、增加免稅額、向學生發放的2000元「利是」、轄免考試費等。 政府今日公布2018/19
《經濟通通訊社１日專訊》財政司司長陳茂波到立法會出席財政預算案簡報會。各黨派議員均質疑，預算案忽 ...
《經濟通通訊社１日專訊》香港置業進行「財政預算案後置業意向」調查，調查於財案公佈後以問卷形式進行 ...
過去數年，電競在香港以及世界各地發展迅速，成為遊戲創意產業中重要的一環，根據外國研究機構Superdata的資料顯示，2017年全球電競經濟產值約為15億美元（ ...
今天新一份財政預算案即將公布，「派錢」與「不派錢」也已塵埃落定，但我們仍希望政府可以抓緊未雨綢繆、投資未來的機會，在面對全球化激烈競爭下，投資於教育相信可進一步 ...
愈接近新一份財政預算案公布的日子，社會要求政府直接「派錢」的聲音就愈響。如果大家實事求是地去看，即時用盈餘這筆額外資源，預先做一些惠及民生的措施，相信會比全民派 ...
2018-02-28 經濟通X晴報聯合舉辦