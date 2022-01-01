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財政預算案 2020-21

香港經濟連續兩季重創，十年首錄收縮。2020年經濟仍未收復，卻遇上突如其來的肺炎「黑天鵝」；不但二手樓要「疫中劈價」，吉舖、減薪、裁員，「超級寒冬」更蔓延至餐飲、旅業、航空、貿易等各行各業。港府將發布的20/21年度財政預算案，能否短期為增長保底、中長期謀劃新路向，尤其是實質支援事關130萬港人飯碗的中小企，可謂全城關注。財爺正式出招前，多個政黨倡全民派錢。坐於15年來首現財赤「炭火」之上的港府，如何應使則使、急民所急？

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陳茂波：全民派１萬元料７月初接受申請，暑假開始派發現金

　　《經濟通通訊社９日專訊》財政司司長陳茂波表示，早前在財政預算案中宣布，向年滿１８歲或以上的香港永久居民，每人派發１萬元。他指正全力推進相關的籌備工作，包括透過電子銀行或實體表格登記，收表渠道及發放款項的安排，並正與銀行業界磋商、以建立相關系統並進行測試，務求做到手續簡便，方便市民，同時亦保障個人

2020年03月09日
派一萬元 交幾多稅先無著數？

派一萬元 交幾多稅先無著數？

2020年03月09日

鄧家彪認為關愛基金派１萬元應涵蓋少數族裔

　　《經濟通通訊社４日專訊》勞工及福利局局長羅致光早前透露，關愛基金擬向非永久居民派發１萬元，主要是持單程證和新來港作家庭團聚的人士。本身是關愛基金專責小組成員的工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪認為，派發對象應該涵蓋少數族裔港人。他預計，７月接受申請，預計要到１０月市民才收到錢。　　另一名關愛基金成員

2020年03月04日
湯文亮

湯文亮

減辣是否可以刺激成交？

如果知道政府沒有意願減辣，倒不如提也不提，否則，幫忙變成幫倒忙。

2020年03月04日
政府或開徵銷售稅應付財赤 羅致光：關愛基金擬派$1萬予新移民

政府或開徵銷售稅應付財赤 羅致光：關愛基金擬派$1萬予新移民

2020年03月04日
疫情下的財政預算案　有歡呼、有不足

疫情下的財政預算案　有歡呼、有不足

2020年03月03日

《本港經濟》陳茂波稱不排除開徵銷售稅

　　《經濟通通訊社３日專訊》財政司司長陳茂波日前接受外電訪問時表示，不排除開徵銷售稅，但明白當中具爭議性，亦指樓市方面，由去年８月開始有溫和調整，但未見有快速下跌的風險，認為情況與２００３年及之前不同。　　對於市場關注香港將面對結構性財政赤字，他指這個講法是太早下結論，認為今年香港經濟好大機會錄得收

2020年03月03日
羅致光：透過關愛基金向非永久居民派1萬 本月將商討

羅致光：透過關愛基金向非永久居民派1萬 本月將商討

2020年03月03日
稱去年超支因補水做法合理 增預算買裝聘人 警擬添置水炮車

稱去年超支因補水做法合理 增預算買裝聘人 警擬添置水炮車

2020年03月03日

《本港經濟》華僑銀行暫維持本港今年ＧＤＰ收縮０﹒２％預測

　　《經濟通通訊社２日專訊》華僑銀行發表研究報告表示，財政預算案推出史無前例的擴張性財政刺激政策，以對抗疫情及提振經濟，由於財政刺激力度大於預期，暫時維持今年香港ＧＤＰ進一步收縮０﹒２％的觀點。然而，新冠狀病毒疫情在全球範圍內持續擴散所帶來的不確定性，意味著今年經濟增長預期仍存在下調的可能，將視乎疫

2020年03月02日
金管局：疫情下香港金融體系仍穩定 無資金外流情況

金管局：疫情下香港金融體系仍穩定 無資金外流情況

2020年03月02日

金管局：中小企融資擔保計劃已接獲３００多宗申請

　　《經濟通通訊社２日專訊》金管局總裁余偉文表示，目前中小企融資擔保計劃已接獲３００多宗申請，有約２００個申請已批，參與銀行有１０多間。局方未來會跟相關銀行商討審批過程，以及能否以更包容方式照顧中小企需求。　　余偉文在立法會財經事務委員會會議上指出，正與貸款機構積極準備「百分百擔保特惠貸款」，期望在

2020年03月02日

《本港經濟》陳茂波：經濟在挺過低潮後，往往有較顯著反彈

　　《經濟通通訊社２日專訊》上周剛發表新一份《財經預算案》的財政司司長陳茂波，昨日在網上撰文指，市面上可以感受到本港經濟已陷入嚴冬，一些小店甚至面對「冰封」的經營環境，但他對香港經濟抱持信心，按過往經驗，經濟在挺過低潮後，往往有較顯著的反彈。　　他預測在２０２１至２０２４年這四年間，平均每年經濟實質

2020年03月02日
胡孟青

胡孟青

財爺的抉擇

財爺派錢，每人1萬元。當然，如果在沒有選擇下，消費券與直接派錢比較，後者作用更大，對政府及市民都分別帶來方便及構成即時消費購買力的提升。

2020年03月02日
邱騰華：受疫情影響 本港首季經濟難以在短期逆轉

邱騰華：受疫情影響 本港首季經濟難以在短期逆轉

2020年02月28日
早日用光儲備以降風險？

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2020年02月28日
強調不分拆警撥款 與銀行協調需時 陳茂波：不能提早派錢

強調不分拆警撥款 與銀行協調需時 陳茂波：不能提早派錢

2020年02月28日
政府下年度推15幅住宅地 首季度兩幅涉1370伙

政府下年度推15幅住宅地 首季度兩幅涉1370伙

2020年02月27日
黃錦星料2023年為40輛電動公共小巴進行路試

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2020年02月27日
瑞銀：措施規模大於預期 料港今年經濟收縮1.8%

瑞銀：措施規模大於預期 料港今年經濟收縮1.8%

2020年02月27日
匯證：商場業主僅獲輕微支持 首選太古地產恒隆

匯證：商場業主僅獲輕微支持 首選太古地產恒隆

2020年02月27日
馬天娜

馬天娜

錢係要派，但政府可否慳住使？

相信唔少讀者理財時都面對過一啲情況，就真好多時候，使慣咗使大咗，真係縮唔返轉頭，政府財政其實同個人理財係一樣。

2020年02月27日
陳茂波：若經濟不理想 惠民措施或要逐步減少

陳茂波：若經濟不理想 惠民措施或要逐步減少

2020年02月27日
余君雋

余君雋

不在港長居也可攞1萬，合理嗎？

18歲以上的香港永久居民只有574萬人，為甚麼每人派1萬元卻準備710億，而不是574億呢？

2020年02月27日