一年一度的全國兩會3月3日在北京正式揭幕，並將於3月15日閉幕。當前國內經濟運行穩中有變、變中有憂，下行壓力加大，加上中美貿易開戰，處於重要戰略機遇期的中國，將如何布局今年的重點工作任務？
經濟通兩會採訪組將對此重磅會議進行全方位報道，由北京現場直擊的第一手資料，到政策的微觀剖析、市場影響都將一一涵蓋。
作為中國一年一度的盛事，全國兩會3月3日在北京隆重揭幕，並將於3月15日閉幕。這個長達兩個星期的會議，是大眾了解政府政策的重要窗口，亦是中國重磅級官員、平時呼風喚雨的各界企業大佬們難得的相聚開會，濟濟一堂。對於參與採訪的記者來說，可
第十三屆全國人大會議開幕，國務院總理李克強宣讀2019年政府工作報告。要點如下： 第十三屆全國人大會議開幕（黃燕明攝） 2019年主要預期目標 －GDP增長目標6%－6.5% －赤字率為2.8%
港區人大代表、飛達帽業(01100)副主席顏寶鈴今年已是連續第七年參加全國人大代表大會，她在接受《經濟通通訊社》專訪時表示，今年的《政府工作報告》用字樸實、助企業、利民生，十分務實。特別是對製造業和小微企業的支持力度很大，相關措施包
《經濟通通訊社兩會採訪組６日北京專電》主管港澳事務的國務院副總理韓正今日在人民大會堂會見港區人大 ...
《經濟通通訊社６日專訊》全國人大代表、騰訊（００７００）董事會主席兼首席執行官馬化騰建議，粵港澳 ...