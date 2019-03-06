一年一度的全國兩會3月3日在北京正式揭幕，並將於3月15日閉幕。當前國內經濟運行穩中有變、變中有憂，下行壓力加大，加上中美貿易開戰，處於重要戰略機遇期的中國，將如何布局今年的重點工作任務？

經濟通兩會採訪組將對此重磅會議進行全方位報道，由北京現場直擊的第一手資料，到政策的微觀剖析、市場影響都將一一涵蓋。