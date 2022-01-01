《經濟時評》領航：兩會旨在保民生穩就業，維持對今年ＧＤＰ預測
《環富通基金頻道２８日專訊》領航亞太區首席經濟學家王黔表示，在近日召開的全國人民代表大會會議以及中國人民政治協商會議全國委員會會議（俗稱兩會）上，總理李克強發表了政府工作報告，明確表示不設２０２０年經濟增長目標，是自１９９４年開始定下目標以來首見。 值得稱讚政策制定者的是，中國在短時間內恢復了2020年05月28日
韓正：國安法針對搞港獨極少數人，與２３條並行不悖
《經濟通通訊社２５日專訊》政治局常委、副總理韓正昨日在北京接見港澳人大代表團。港澳辦在網頁發文上載韓正與人大見面的片段，韓正表示，從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是中央在維護國家安全方面，應當行使的權力和履行的責任，針對的是搞「港獨」、「黑暴」等的極少數人，依法有效防2020年05月25日
王毅：針對極少數危害國安行為，不影響香港高度自治
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》全國人大２４日下午在北京的人民大會堂及新聞中心舉行外交部發布會，對於全國人大將審議從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，可能導致美國採取報復措施，損害香港作為全球金融中心地位，外交部部長王毅回應稱，這件事情目前引起各方的關注2020年05月25日
港澳辦：針對分裂國家等活動，不損港人依法所享自由
《經濟通通訊社２２日專訊》全國人大審議「港版國安法」，國務院港澳事務辦公室發言人對此表示，有關決定，十分及時，十分必要，十分重要，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，將為「一國兩制」行穩致遠築牢制度根基。 發言人強調，此次全國人大通過有關決定授權全人大常務委員會制2020年05月22日
香港維護國家安全的決定草案細節公布，一文看清
《經濟通通訊社２２日專訊》關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）細節公布：＊立法目的＊ 根據草案，關於「一國兩制」在香港的實踐，當前一個突出問題是香港的國家安全風險日益2020年05月22日
人大：國安機關可在港設機構，行政長官須定期交報告
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》全國人大常委會副委員長王晨在人大會議上講解審議有關香港維護國家安全的決定草案。草案就四個方面提出制定法律防範、制止和懲治。文件指出，授權全國人大常委會就建立香港維護國家安全法律制度和執行機制，制定相關法律，切實防範、制止、懲治任何分裂國家、顛覆國家政權2020年05月22日
全國人大今開幕，議程包括審議香港維護國家安全決定
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》全國人大會議今早在北京開幕，全國人大２１日晚舉行預備會通過議程，其中一項議程，是審議由全國人大常委會提請審議的《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的議案。議程沒有提及議案的具體內容。＊人大根據新的形勢和需要，行使2020年05月22日