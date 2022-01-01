兩會焦點

一場突如其來的新冠肺炎疫情，令慣常3月召開的全國人大政協會議，在延期兩個多月的5月21日在北京揭幕。新冠疫情全球大流行，必然深刻改變世界格局，中國首季GDP破天荒錄衰退6.8%，在全球疫情仍沒消退之下，產業鏈「去中國化」聲音不絕於耳，美國重啟貿易戰風險湧現，中國經濟著力點已由「六穩」轉向「六保」，今年兩會又將為中國發展如何指明方向?

經濟通兩會採訪組將對此重磅會議進行全方位報道，由北京現場的第一手資料，到政策的微觀剖析、市場影響都將一一涵蓋。