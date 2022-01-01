鄧炳強：立會選舉標誌香港民主發展新篇章
《經濟通通訊社２２日專訊》保安局局長鄧炳強今日發表文章指，立法會選舉已經圓滿舉行，９０位立法會議員亦順利產生，標誌著香港民主發展的新篇章。中央政府在這歷史時刻發布《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，具有重大意義。《白皮書》回顧香港民主的產生和發展歷程，充分表現中央政府堅定支持香港特區的民主向2021年12月22日
曾國衞：當選議員體現五光十色，愛國者治港天經地義
《經濟通通訊社２２日專訊》政制及內地事務局局長曾國衞在社交平台發表網誌指出，中央最近公布有關香港民主發展的白皮書，詳細及系統地回顧了香港民主的發展歷程，證明英國管治下沒有民主可言。反觀回歸後，國家根據《憲法》和《基本法》的相關規定，合法合規、合情合理地支持香港發展符合其自身實際情況的民主制度。中2021年12月22日
劉業強：新界人愛國愛港，鄉議局界別投票率逾９成半
《經濟通通訊社２２日專訊》立法會換屆選舉，鄉議局主席劉業強成功在鄉議局功能界別連任。劉業強出席鄉議局會議時指，鄉議局界別的投票率超過９成半，在功能界別中排第四，反映新界人愛國愛港的優良傳統。 劉業強表示，鄉議局界別在今屆立法會選舉迎來首次競爭，雙方比拼政綱，是君子之爭、高質素的選戰。他又指，９2021年12月22日
田北辰：有人競選時亂扣帽子，冀大家對事不對人
《經濟通通訊社２２日專訊》２０名新當選的地區直選立法會議員見記者。實政圓桌田北辰表示，最大得著是即使選舉制度如何改變，人的本性都不會變，不點名指有手握鐵票的「所謂自己人」，為了想做「票王」，玩泥漿摔角，亂扣帽子，令他擔心中央希望出現的良性競爭會否出現，他呼籲候任議員要對事不對人。＊吳秋北：議會組2021年12月22日
李家超斥外國抹黑香港民主發展，指欺凌妄為不會成功
《經濟通通訊社２２日專訊》政務司司長李家超發表網誌，歡迎及支持中央政府前天發布《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，讓全世界看清楚香港回歸後民主發展制度，是中央依照《憲法》和《基本法》建立的，並不是英國殖民時期遺下，更不是外國建立或向中央施壓取來的。 李家超表示，完善選舉制度下的立法會選舉成2021年12月22日
中聯辦：美英少數國家無資格當民主教師爺
《經濟通通訊社２２日專訊》五眼聯盟、七國集團和歐盟外長，先後發表聲明關注香港新選舉制度下，民主受侵蝕。中聯辦今日再次回應西方國家的聲明，發言人批評美國自身的民主狀況千瘡百孔，美英等少數西方國家不是民主課堂的「優等生」，而是假借「民主」之名，在全世界行干預破壞之實，沒有資格對香港民主發展說三道四、2021年12月22日
港澳辦中聯辦發聲明譴責西方國家抹黑立法會選舉
《經濟通通訊社２２日專訊》港澳辦和中聯辦發聲明，對少數西方國家抹黑香港選舉表示強烈憤慨，予以嚴正譴責。港澳辦表示，強烈不滿和堅決反對美英等五眼聯盟國家外長發表所謂聯合聲明，形容是無理攻擊香港立法會選舉，指選舉有逾百萬選民熱情參與所選出的９０名議員，既愛國愛港，又「五光十色」，所謂削弱民主元素的中2021年12月22日
外交部：本次選舉是具有香港特色民主制度的重要跨越
《經濟通通訊社２１日專訊》英美加澳紐組成的「五眼聯盟」外長就本港立法會選舉結果發表聯合聲明，表示嚴重關注香港選舉制度的民主成分受到侵蝕，損害香港權利、自由和高度自治的行為，正在破壞五國希望香港成功的共同願望。對此，中國外交部發言人趙立堅今日表示，針對個別西方國家相互勾連，對香港特區第七屆立法會選2021年12月21日
中聯辦：社會各界普遍歡迎和高度認可新一屆立法會
《經濟通通訊社２１日專訊》中聯辦發言人表示，香港第七屆立法會依法順利產生全部議員，社會各界普遍歡迎和高度認可。香港告別了多年以來選舉周期與政治爭拗交織的社會震盪，塑造了理性建設的新選舉文化，形成了邁向優質民主、實質民主的成功範本，這是香港「一國兩制」實踐重回正軌的生動體現，是香港民主發展重回正軌2021年12月21日
李家超：立法會選舉設計為排斥外國代理人
《經濟通通訊社２１日專訊》政務司司長李家超接受央視頻專訪表示，整場立法會選舉的設計是排斥背叛香港利益的「外國代理人」，選舉制度充分考慮所有在港適用法律，符合人權保障，當選人日後亦可以在立法會內自由批評政府。他強調，香港市民享有廣泛言論自由、參選權、被選舉權及投票權，外國勢力對本港多項保障視而不見2021年12月21日
狄志遠：唯一非建制標籤有負擔，冀不再有黃藍之別
《經濟通通訊社２１日專訊》立法會選舉唯一當選的非建制派議員，新思維主席狄志遠在電台節目表示，唯一非建制派議員的標籤有負擔，他相信日後在議會內，不再存在黃藍之別，他作為非建制派，在爭取民主及對政府監察上力度更狠，與建制派有分別。 狄志遠又指，他在議會內與建制派在民生問題上仍有合作空間，又指會在立2021年12月21日
鄭若驊：新選舉制維護政權安全，又有利實現民主權利
《經濟通通訊社２１日專訊》律政司司長鄭若驊表示，完善後的選舉制度既體現了愛國者治港，又展示廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性的特點；既維護政權安全，又有利維護及實現民主權利；既發展選舉民主，又加強協商民主。 鄭若驊相信立法會議員日後將客觀理性地參與政策討論，有助政府處理經濟和民生問2021年12月21日
湯家驊：若非建制派堅持「自暴自棄」民主運動沒出路
《經濟通通訊社２１日專訊》新一屆立法會換屆選舉結果塵埃落定。身兼行政會議成員的民主思路召集人湯家驊，對所謂的非建制派或民主派支持者在選舉中缺席，感到失望。他認為，如果非建制或傳統民主派人士堅持一種「自暴自棄」的心態，將爭取民主繼續放在與國家主權的對立面，民主運動便沒有出路，因為國家主權與創立民主2021年12月21日
謝偉俊憂選委會界別議員削弱監察政府功能
《經濟通通訊社２１日專訊》立法會選舉委員會界別當選人謝偉俊在電台節目表示，擔心來屆的選委會界別議員，較傾向與政府協調、合作和獻策，未必能有效監察政府。他說，不贊成議會昔日過份偏激和爭取眼球的動作，以及語言上的謾罵，但來屆議會缺少政治光譜上相當大的一部分，可能在「五光十色」方面會較為失色，認為立法2021年12月21日
譚惠珠：投票率主要受疫情影響，難與上屆比較
《經濟通通訊社２１日專訊》基本法委員會副主任譚惠珠在電台節目表示，早在立法會投票前已預計投票率約有３成，相信投票率主要受疫情影響，加上出現變種病毒，但同意要由學者研究及分析投票率。 她表示，今屆投票率無法與上屆比較，因為兩場的選舉方法完全不同，以往的比例代表制參選人數較多，可投放的資源和動員的2021年12月21日
外交部駐港公署：嚴正譴責五眼聯盟對抗港人主流民意
《經濟通通訊社２１日專訊》英美加澳紐組成的「五眼聯盟」外長就本港立法會選舉結果發表聯合聲明，表示嚴重關注香港選舉制度的民主成分受到侵蝕。中國外交部駐港公署發言人隨即發聲明表示強烈不滿和堅決反對，予以嚴正譴責。 發言人表示，這些國家政客不僅不反躬自省，改弦更張，反而一意孤行，對抗港人的主流民意，2021年12月21日
港府堅決反對五眼聯盟指控，香港民主會有序依法推進
《經濟通通訊社２１日專訊》對於澳洲、加拿大、新西蘭和英國外長及美國國務卿就周日（１９日）在香港舉行的立法會換屆選舉發表聯合聲明，香港政府發言人今日表示，堅決反對該五個國家作出罔顧事實、毫無理據的指控，企圖抹黑香港的２０２１年立法會換屆選舉。經落實完善選舉制度後的２０２１年立法會換屆選舉成功舉行。2021年12月21日
五眼聯盟：嚴重關注香港選舉制度民主成分受侵蝕
《經濟通通訊社２１日專訊》英美加澳紐組成的「五眼聯盟」外長就本港立法會選舉結果發表聯合聲明，表示嚴重關注香港選舉制度的民主成分受到侵蝕，損害香港權利、自由和高度自治的行為，正在破壞五國希望香港成功的共同願望。 聲明指，自香港回歸以來，不同政見參選人在香港角逐有競爭的選舉，但前日的選舉逆轉了這一2021年12月21日
新選出議員明年１月３日於立法會宣誓，由特首監誓
《經濟通通訊社２０日專訊》新一屆立法會的任期於明年１月１日開始，新選出的議員將於明年１月３日於立法會大樓會議廳宣誓，由行政長官林鄭月娥監誓。 政府表示，宣誓具有法律約束力，宣誓人必須真誠信奉並嚴格遵守法定誓言。宣誓人若作出虛假宣誓或在宣誓之後從事違反誓言的行為，須依法承擔法律責任。政府將於舉行2021年12月20日
民建聯取１９席成贏家，陳克勤盼林鄭完成２３條立法
《經濟通通訊社２０日專訊》民建聯在立法會選舉中成為大贏家，取得１９席。民建聯主席李慧琼在記者會總結選舉結果，表示在地區直選中他們得票達到５１﹒４％，即６８萬多票，認為成績符合預期，亦有所突破。 不過，李慧琼說選舉遇到不少挑戰，批評政府對新選舉制度宣傳不足，令市民不掌握或不了解，令他們的選舉工程2021年12月20日
自由黨鍾國斌：落敗主因是選舉制度改變
《經濟通通訊社２０日專訊》立法會換屆選舉昨天（１９日）舉行投票，自由黨黨魁鍾國斌在紡織及製衣界連任失敗，得票少於對手香港工業總會副主席陳祖恒。鍾國斌對於落敗，向支持者及自由黨致歉，認為落敗的主因是選舉制度改變。 鍾國斌在記者會表示，今次選舉的選民基礎有很大轉變，過往支持他的大約２０００個出口商2021年12月20日