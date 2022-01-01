狄志遠：唯一非建制標籤有負擔，冀不再有黃藍之別

《經濟通通訊社２１日專訊》立法會選舉唯一當選的非建制派議員，新思維主席狄志遠在電台節目表示，唯一非建制派議員的標籤有負擔，他相信日後在議會內，不再存在黃藍之別，他作為非建制派，在爭取民主及對政府監察上力度更狠，與建制派有分別。 狄志遠又指，他在議會內與建制派在民生問題上仍有合作空間，又指會在立