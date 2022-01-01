《眾新聞》：香港政治及社會變化大不表媒體沒有角色

《經濟通通訊社３日專訊》網媒《眾新聞》宣布，將於明日（４日）停止營運。主筆楊健興表示，自從反修例事件後，過去兩年政治及社會變化大，香港很多方面都面對變化，法律和執法等方面都變得模糊，但他說，這不代表媒體沒有了角色，希望一些年輕記者不要被《眾新聞》停運而影響，又說即使空間縮窄，但不是去到零，有些地