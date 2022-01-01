消息：唐英傑放棄上訴，稱無法信任法援委派律師
《經濟通通訊社１３日專訊》消息指，唐英傑較早前被法援署撤換在原審時代表他的大律師及事務律師，他認為無法信任法援署新委派的律師，決定撤回上訴。 唐英傑前年七一駕駛插有「光復香港」旗幟的電單車撞向警員，被裁定煽動分裂國家及恐怖活動罪成，判監九年。（ｈｙ）（ｚｚ）2022年01月13日
前支聯會秘書蔡耀昌「有利害關係人士」身分被終止
《經濟通通訊社１１日專訊》已經解散的支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，以及支聯會涉嫌違反《香港國安法》的「煽動顛覆國家政權罪」，案件昨日在西九龍裁判法院再提訊。 《國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉，決定終止前支聯會秘書蔡耀昌列作「有利害關係人士」的身分代表支聯會出庭，認為現階段似乎只2022年01月11日
鄒幸彤被控煽惑參與六四集會判監１５個月
《經濟通通訊社４日專訊》前支聯會副主席鄒幸彤涉嫌去年在網上發布文章，宣傳及呼籲市民參加未經批准的六四集會，被控一項煽惑他人參與未經批准集結罪。案件早上審結，西九龍裁判法院裁定鄒幸彤罪名成立，判監１５個月。鄒幸彤上月已經因為「參與未經批准集結」罪，判監１年，今次案件有５個月刑期同期執行，另外１０個2022年01月04日
鄒幸彤發布文章煽惑參與未經批准集會罪名成立
《經濟通通訊社４日專訊》前支聯會副主席鄒幸彤涉嫌去年在網上發布文章，宣傳及呼籲市民參加未經批准的六四集會，被控一項煽惑他人參與未經批准集結罪。案件早前審結，西九龍裁判法院裁定鄒幸彤罪名成立。 控罪指，鄒幸彤被控於去年５月２９日至６月４日期間，在香港非法煽惑身分不詳人士參與未經批准集結。鄒幸彤上2022年01月04日
林鄭：兩網媒結束營運不能跟新聞自由掛勾
《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前見記者表示，《立場新聞》和《眾新聞》結束營運不能與新聞自由掛勾，強調政府並無打壓新聞工作，新聞工作者和媒體必須守法，如果擔心自己不能遵守法例，便要考慮作出所需決定。 被問到兩間媒體停運是否產生「寒蟬效應」，林鄭稱，不能代表兩間機構負責人2022年01月04日
眾新聞凌晨起停運，主筆楊健興祝願眾人平安
《經濟通通訊社４日專訊》《眾新聞》凌晨起停止營運，晚上播出最後的一個節目《香港這一天》。節目報道有關新一屆立法會議員宣誓的情況，並回顧《眾新聞》過去幾年的工作等。主筆楊健興在節目結束時說，黑暗日子會過去，大家珍重，兩名主持亦祝願眾人平安。 《眾新聞》中國組晚上在社交平台播放最後一集節目，中國組2022年01月04日
《華爾街日報》稱新聞自由受損，李家超致函反駁
《經濟通通訊社３日專訊》網媒《立場新聞》有７名高層、前高層及相關撰稿人等，被指涉「串謀發布煽動刊物罪」，於上周三（２９日）被捕，《立場》同日宣布停運，引發國際社會關注。《華爾街日報》於當地時間同日晚上發表社論，指相關執法行動損害新聞自由，在香港「沒有人是安全的」。 政務司司長李家超今日去信《華2022年01月03日
《眾新聞》：香港政治及社會變化大不表媒體沒有角色
《經濟通通訊社３日專訊》網媒《眾新聞》宣布，將於明日（４日）停止營運。主筆楊健興表示，自從反修例事件後，過去兩年政治及社會變化大，香港很多方面都面對變化，法律和執法等方面都變得模糊，但他說，這不代表媒體沒有了角色，希望一些年輕記者不要被《眾新聞》停運而影響，又說即使空間縮窄，但不是去到零，有些地2022年01月03日
眾新聞：無法拿捏報道是否犯法，將遣散四十多名員工
《經濟通通訊社３日專訊》《眾新聞》宣布明（４日）起停運，主筆楊健興今早表示，停運的決定在短期內作出，觸發點是警方國安處早前以涉嫌違反《刑事罪行條例》第９及１０條「串謀發布煽動刊物」罪，拘捕《立場新聞》高層，在深入及冷靜分析評估後，認為不能在安全環境下工作，停運是無可奈可的決定。 ＊今晚兩節目將如2022年01月03日
網媒《眾新聞》明起停運，陳曼琪：相關媒體自己決定
《經濟通通訊社３日專訊》網媒《眾新聞》明（４日）起停運。新任立法會議員陳曼琪表示，一些媒體主動不運作，是相關媒體自己的決定，如果有傳媒在《港區國安法》生效後，覺得有風險而停運，相信相關機構會知道風險是甚麼。 被問到警方國安處向新聞機構和傳媒人採取拘捕行動，是否引起寒蟬效應，陳曼琪表示，警方根據2022年01月03日
記協對一周內接連有傳媒機構停運深感痛心及遺憾
《經濟通通訊社３日專訊》網媒《眾新聞》昨晚（２日）公布，將於周二（４日）起停止營運。記協表示，對一周內連續有傳媒機構停運深感痛心及遺憾。 記協表示，《立場新聞》兩名高層被控以「串謀發布煽動刊物」罪，不足一星期，再有傳媒機構疑憂慮「寒蟬效應」而停運。香港被喻為「亞洲國際都會」，資訊流通與新聞自由2022年01月03日
《眾新聞》周二起停止營運，今早交代停運事宜
《經濟通通訊社３日專訊》繼《立場新聞》上周三（２９日）宣布停止運作後，再有網媒宣布停運。《眾新聞》表示，過去兩年社會遽變，傳媒生存環境惡化，無法再毫無擔憂地達成理念，將在周二（４日）起停止營運，網站不再更新。曾任記者協會主席的《眾新聞》主筆楊健興昨晚回覆《明報》稱，將於今日（３日）早上與總編輯李2022年01月03日
譚耀宗：國安處拘《立場新聞》高層不損害新聞自由
《經濟通通訊社３１日專訊》全國人大常委譚耀宗表示，警方國安處以涉嫌串謀發布煽動刊物罪拘捕《立場新聞》前任、現任董事及高層，不會影響新聞自由，指傳媒機構如果違反香港法律，不會因機構性質而沒事。 警方國安處日前以涉嫌串謀發布煽動刊物罪名拘捕７人，包括《立場新聞》現任或前任高層，並凍結公司約６１００2021年12月31日
立場新聞林紹桐今出庭聽控罪，還柙至明年２月再訊
《經濟通通訊社３１日專訊》《立場新聞》前總編輯鍾沛權、前署任總編輯林紹桐和《立場新聞》註冊公司，昨（３０日）被控串謀發布煽動刊物罪，當中林紹桐因病留醫而未有出庭，他出院後今日被帶到西九龍裁判法院聽取控罪詳情，案件押後至２月２５日再訊。 法庭昨天已拒絕林與鍾的保釋申請。林今早上庭時有向旁聽人士拍2021年12月31日
鄭若驊：正當新聞活動與危害國安罪行的界線非常清晰
《經濟通通訊社３１日專訊》律政司司長鄭若驊今日發表網誌指，警方在最近一宗案件中採取拘捕行動，隨即引來了一些海外政客及機構提出毫無理據的批評。令人震驚的是，竟然有人甚至公開要求立即釋放被捕者。這些要求不僅對法治完全欠缺尊重，而且公然違反國際法和不干涉內政的基本原則。由於相關案件的法律程序已經展開，2021年12月31日
《立場新聞》鍾沛權及林紹桐保釋申請被拒
《經濟通通訊社３０日專訊》《立場新聞》與２名前公司管理層被控「串謀發布煽動刊物」，案件下午於西九龍裁判法院提堂。審理案件的國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉接納控方申請，將案件押後至明年２月２５日再訊。 經控辯雙方陳詞後，羅官最後決定，由於未能信納第二被告鍾沛權及第三被告林紹桐不會作出危害國家2021年12月30日
８９名候任立會議員支持警方就涉立場新聞執法行動
《經濟通通訊社３０日專訊》８９名候任立法會議員發表聯合聲明，表示全力支持警方就涉及《立場新聞》的執法行動，唯一沒有參與聯署的候任議員是社會福利界的狄志遠。 聲明表示，香港的新聞自由依法受到保障，只要新聞工作者和新聞機構遵守香港法律，他們的工作不受影響；但任何人或機構違反法律，都必須受到制裁，無2021年12月30日
《立場新聞》及２前高層提堂，押後至明年２月再訊
《經濟通通訊社３０日專訊》《立場新聞》與２名前公司管理層被控「串謀發布煽動刊物」，案件下午於西九龍裁判法院提堂。審理案件的國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉接納控方申請，將案件押後至明年２月２５日再訊，目前正處理兩名被告的保釋申請。 控方指，本身已有足夠證據起訴被告，但警方昨日搜獲６箱文件、６2021年12月30日
外交部駐港公署反對西方肆意抹黑香港警方依法執法
《經濟通通訊社３０日專訊》美加英澳多國及聯合國人權辦公室等，關注香港警方拘捕《立場新聞》多名現任或前任董事和高層。外交部駐港特派員公署表示強烈不滿和堅決反對，批評是罔顧是非曲直，對香港警方依法執法說三道四、肆意抹黑，正告外部干預勢力立即停止借新聞自由之名，干擾特區政府依法施政，立即停止干涉香港事2021年12月30日
《立場新聞》無派代表出庭，鍾沛權林紹桐下午提堂
《經濟通通訊社３０日專訊》警方拘捕《立場新聞》６名現任或前任董事及高層，以及前《蘋果日報》副社長陳沛敏，指他們涉嫌串謀發布煽動刊物罪。當中《立場新聞》前總編輯鍾沛權和前署任總編輯林紹桐，連同《立場新聞》的註冊公司Ｂｅｓｔ Ｐｅｎｃｉｌ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ，被落案起訴，下午在西2021年12月30日
《立場新聞》、鍾沛權及林紹桐遭國安處落案起訴
《經濟通通訊社３０日專訊》警務處國家安全處今日正式落案控告《立場新聞》前總編輯鍾沛權（５２歲）及前署任總編輯林紹桐（３４歲），以及網媒公司《立場新聞》，各一項「串謀發布煽動刊物」罪。案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂。 警方昨日（２９日）拘捕鍾沛權及林紹桐，他們涉嫌違反《刑事罪行條例》第９及2021年12月30日
特區政府批評外國政府及外媒惡意詆毀執法行動
《經濟通通訊社３０日專訊》對於美西方政府、傳媒和組織就《立場新聞》的編輯及時任董事涉嫌違反《刑事罪行條例》下的串謀發布煽動刊物罪被拘捕，作出偏頗和失實的言論或報道。特區政府發言人回應指，警方今次的行動是針對被捕人士的犯罪行為，與新聞和出版自由完全無關。 發言人表示，對於美西方政府、傳媒和組織試2021年12月30日