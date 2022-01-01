中央政法工作會議促加大反壟斷司法力度
《經濟通通訊社１７日專訊》據《新華社》報道，中央政法工作會議近日召開，會議指出要加大反壟斷、反暴利、反天價、反惡意炒作、反不正當競爭等領域司法力度，推動完善相關法律法規。要依法推進涉案企業合規改革試點，完善涉產權冤錯案件依法甄別糾正的常態化機制。 中央政法工作會議又指，要解決民眾難愁盼的問題，2022年01月17日
公安部破獲虛擬幣洗錢案件２５９起，涉價值逾百億元
《經濟通通訊社１４日專訊》據《央視》報道，公安部網絡安全保衛局二級巡視員孔長青表示，針對支付結算環節，聚焦非法第四方支付、跑分等平台強化打財斷血，摧毀相關平台７００餘個，打掉為各類犯罪提供非法支付結算的網絡團夥逾３００個，斬斷數千個賭博、詐騙團夥資金「命脈」，達到「釜底抽薪」之效。特別是針對虛擬2022年01月14日
公安部：排摸網遊企業數百家，查處問題遊戲１３４款
《經濟通通訊社１４日專訊》據《央視》報道，公安部網絡安全保衛局副局長李彤表示，２０２１年，針對突出網絡亂象和黑灰產生態鏈條，公安機關切實強化網絡平台源頭治理，深入推進監督檢查和行政執法，截至目前，共摸排檢查互聯網遊戲企業逾４５０家，查處問題遊戲１３４款。其中，警告２３款、限期整改８５款、責令關停2022年01月14日
上海出盲盒經營合規指引，泡泡瑪特回應支持相關政策
《經濟通通訊社１４日專訊》上海市市場監督管理局發布《上海市盲盒經營活動合規指引》，要求盲盒內商品價值不得超過２００元人民幣，不得向８歲以下的未成年人銷售盲盒等等。對此，盲盒銷售商－－泡泡瑪特（０９９９２）相關負責人表示，泡泡瑪特一貫支持政府為規範市場出台的相關政策。一個健康有序的潮玩市場不僅有利2022年01月14日
上海市監局：盲盒售價不得超２００元，８歲以下禁售
《經濟通通訊社１４日專訊》上海市市場監督管理局就日前印發的《上海市盲盒經營活動合規指引》舉行新聞通氣會。《指引》中要求，不得以盲盒形式進行銷售特殊食品、藥品、醫療器械、有毒有害物品、易燃易爆物品、活體動物等。盲盒內商品實際價值應與其售賣價格基本相當，單個盲盒的售價一般不超過２００元人民幣。 此2022年01月14日
螞蟻財富回應投顧產品下架：試投放結束，正優化升級
《經濟通通訊社１４日專訊》支付寶旗下螞蟻財富聯合６家機構新推出的重磅投顧新品「金選投顧」，推出一周後即被下線。有報道引述消息人士指，下線或因支付寶並沒有基金評價業務資格，業務存在策略基金池合規問題。 螞蟻財富回應稱，金選投顧服務是幾家基金投顧機構和螞蟻基金合作提供的服務，投顧策略由基金投顧機構2022年01月14日
最高法：依法嚴懲強制二選一、強制搭售等不正當競爭
《經濟通通訊社１４日專訊》最高人民法院今天召開新聞發布會，發布《關於充分發揮司法職能作用 助力中小微企業發展的指導意見》。據《央視》報道，《意見》提出要加強反壟斷和反不正當競爭案件審理力度，依法嚴懲強制「二選一」、低價傾銷、強制搭售、屏蔽封鎖、刷單炒信等壟斷和不正當競爭行為；依法認定經營者濫用數2022年01月14日
螞蟻財富重磅投顧業務推出一周被下架，或涉合規問題
《經濟通通訊社１４日專訊》支付寶旗下螞蟻財富聯合６家機構在今年１月４日推出的重磅投顧新品「金選投顧」推出一周後即被下線，報道引述消息人士指，下線或因支付寶並沒有基金評價業務資格，業務存在策略基金池合規問題。 「金選投顧」僅推出一周左右就被下線，業內人士表示，「金選投顧」是在支付寶的金選基金內選2022年01月14日
市監總局：力爭用３年全面實施企業信用風險分類管理
《經濟通通訊社１３日專訊》市場監管總局發布《關於推進企業信用風險分類管理進一步提升監管效能的意見》，目標到２０２２年底，各省級市場監管部門建立通用型企業信用風險分類管理工作機制，對轄區內全量企業實施科學分類，實現企業信用風險分類結果在「雙隨機、一公開」等監管工作中常態化運用。到２０２３年底，各省2022年01月13日
內地加強固體飲料質量安全監管，對標籤等做細化規定
《經濟通通訊社７日專訊》市場監管總局近日發布《關於加強固體飲料質量安全監管的公告》，進一步規範固體飲料標籤標註，嚴格固體飲料質量安全監管，切實維護消費者合法權益。就固體飲料標籤標識、警示信息標註、嚴禁虛假宣稱等作出細化規定，督促生產經營者落實主體責任，指導監管部門加強食品安全監管，引導消費者科學2022年01月07日
沃爾瑪因涉嫌違反網絡安全法被中國公安部門警告
《經濟通通訊社７日專訊》美國零售巨頭沃爾瑪（Ｗａｌｍａｒｔ）近期在中國風波不斷。繼沃爾瑪旗下山姆會員商店捲入下架新疆產品風波後，中國國家市場監督管理總局主管的「中國質量新聞網」日前報道，沃爾瑪涉違反網絡安全法，被公安部門警告。 據了解，公安機關於去年１１月在工作中，發現沃爾瑪的網絡系統存在可利2022年01月07日
國家郵政：快遞企業不得與他人相互串通操縱市場價格
《經濟通通訊社７日專訊》國家郵政局今日就快遞市場管理辦法（修訂草案）公開徵求意見明確，快遞企業不得與他人相互串通操縱市場價格，不得濫用支配地位；並應依法保障快遞從業人員勞動報酬、勞動條件、勞動保護、職業培訓、職業發展、社會保險等方面的合法權益。快遞市場監督管理應遵循公開、公平、公正以及包容審慎、2022年01月07日
國家版權局：數字音樂平台等不得簽署獨家版權協議
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家版權局６日在京約談主要唱片公司、詞曲版權公司和數字音樂平台，要求應通過保底金加實際使用量分成模式結算，除特殊情況外不得簽署獨家版權協議；完善內部版權管理制度，授權音樂作品應當曲庫目錄明確、版權權屬清晰，維護音樂作品著作權人和相關權利人合法權益。優先通2022年01月07日
網信辦：應用程序提供者不得從事危害國家安全
《經濟通通訊社５日專訊》國家網信辦網站今日公布，國家互聯網信息辦公室對２０１６年８月１日正式施行的《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》進行修訂，現向社會公開徵求意見。 意見提到，開展應用程序數據處理活動，應當履行數據安全保護義務，建立健全全流程數據安全管理制度，採取保障數據安全技術措施和其他2022年01月05日
多地學科類校外培訓收費標準出爐，降幅至少五成以上
《經濟通通訊社５日專訊》包括京滬深在內的多地近日發布義務教育階段學科類校外培訓收費標準。據《證券時報》不完全統計發現，京滬收費標準最高，其中，線下課程方面，１０人以下的班級，每人８０元（人民幣．下同）╱課時；３５人以上的班級，每人４０元╱課時。海南最便宜，線下課程１０人以下班型每人２５元╱課時，2022年01月05日
因未有依法申報，阿里遭市監總局罰共１００萬人幣
《經濟通通訊社５日專訊》國家市場監管總局對阿里巴巴集團（０９９８８）旗下，杭州阿里創業投資有限公司、鄭州市訊捷貿易有限公司、貴陽廣電傳媒集團有限公司，收購貴州泛亞信通網絡科技有限公司股權未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，分別給予阿里創投、鄭州訊捷、貴陽廣電各５０萬元（人民幣．下同）2022年01月05日
市監總局：Ｂ站未依法申報經營者集中案罰款５０萬元
《經濟通通訊社５日專訊》國家市場監管總局強化反壟斷執法，今日連發１３份行政處罰決定書，涉及騰訊、阿里、京東、嗶哩嗶哩等。其中包括嗶哩嗶哩（０９６２６）收購ＶＥＲＳＡ Ｉｎｃ。股權未依法申報違法實施經營者集中案，決定給予嗶哩嗶哩５０萬元人民幣罰款的行政處罰。（ｃａ）2022年01月05日
市監總局：京東設合營企業未依法申報，罰款５０萬元
《經濟通通訊社５日專訊》國家市場監管總局發布寧波譽衡健康投資有限公司與江蘇京東邦能投資管理有限公司，設立合營企業未依法申報違法實施經營者集中案行政處罰決定書，分別給予寧波譽衡、京東邦能各５０萬元（人民幣．下同）罰款的行政處罰。 《反壟斷法》第四十八條規定「經營者違反本法規定實施集中的，由國務院2022年01月05日
市監總局祭出逾十封處罰決定，騰訊佔最多罰４５０萬
《經濟通通訊社５日專訊》國家市場監管總局強化反壟斷執法，今日連發１３封未依法申報違法實施經營者集中案行政處罰決定書，涉及騰訊、阿里、京東、嗶哩嗶哩等。其中９宗案件涉及騰訊（００７００），分別包括騰訊與河南和諧汽車（０３８３６）、與青島海信網絡科技設立合營企業、及騰訊收購ＩｎｇａｇｅＡｐｐ Ｇｌｏ2022年01月05日
人行：對金融科技創新穿透式監管，築牢風險防火牆
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》人民銀行印發《金融科技發展規劃（２０２２－２０２５年）》。《規劃》提出，建設綠色高可用數據中心，架設安全泛在的金融網絡，加快監管科技的全方位應用，強化數字化監管能力建設，對金融科技創新實施穿透式監管，築牢金融與科技的風險防火牆。 《規劃》提出八個方面的2022年01月05日
網信辦：算法服務不得傳播非國家規定範圍內新聞信息
《經濟通通訊社４日專訊》國家網信辦等四部門發布《互聯網信息服務算法推薦管理規定》，明確算法推薦服務提供者不得傳播非國家規定範圍內的單位發布的新聞信息，並且不得利用算法影響網絡輿論、規避監督管理。 國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、公安部、國家市場監督管理總局聯合發布《互聯網信息服務算法推薦2022年01月04日
網信辦：網絡平台運營者境外上市須申報網絡安全審查
《經濟通通訊社４日專訊》國家網信辦等十三部門聯合修訂發布《網絡安全審查辦法》，當中明確掌握超過１００萬用戶個人信息的網絡平台運營者赴國外上市必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。 １月４日，國家互聯網信息辦公室、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、公安部、國家安全部、財政部、商務部、中國2022年01月04日
據報京東等電商平台通知電商達人補稅
《經濟通通訊社３日專訊》據內媒《北京青年報》報道，有電商達人（電商直播從業者）指多間電商平台發出補交稅款的通知，當中包括京東（０９６１８）旗下的京東聯盟。 報道指，有電商平台在通知中表示：「因國家政策性調整，通過網絡推廣方式產生的收入需要進行補稅」。京東聯盟要求，電商達人在規定時限內向京東聯盟2022年01月03日