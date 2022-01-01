監管風暴

監管一出，誰與爭鋒。隨著中國股票市值灰飛煙滅至少萬億美元，去年11月螞蟻「世紀IPO」臨門觸礁、滴滴瞞天過海上市後難逃追殺，原來只是一系列疾風驟雨式監管重拳前的小序曲。



隨著教育「雙減」新規亮劍，連同為期6個月的互聯網專項整治啟動，恆指在26/7及27/7短短兩天蒸發2236點。其後官媒輪流開火，從痛批網遊「精神鴉片」，到電子煙裹著「絢爛外衣」；從打擊「飯圈文化」/攝像頭偷窺、治理網絡算法，到警惕配方奶粉營銷；乃至醫療機構網絡安全、互聯網保險亂象、關係群眾切身利益的重點領域統統進入監管準心，就連集萬千寵愛為一身的芯片亦遭敲打不得「炒芯」……市場無不自動對號入座，相關股份抱團巨震。



鑒於北京今次搬開房地產、教育、醫療等「三座大山」以及整治「資本為王」進入動真格，背後大戰略劍指取代美國秩序，此場監管風暴似遠未完。